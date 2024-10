Pattinaggio artistico, gli italiani iscritti alle tappe del Grand Prix 2024

Manca sempre meno. Tra poco più di una settimana si alzerà ufficialmente il sipario sul circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, rassegna itinerante composta come di consueto da cinque tappe più la Finale, quest’anno in scena sul ghiaccio francese di Grenoble. Un appuntamento che vedrà ai nastri di partenza un’Italia molto arrembante, motivata a conquistare quanti più posti possibile per l’ultimo atto.

Largo lo schieramento degli azzurri che sarà della partita nel corso delle prossime settimane. Tra le categorie più numerose spicca sicuramente quella individuale maschile, composta da Gabriele Frangipani (Skate Canada), Nikolaj Memola (Grand Prix De France, Cup Of China), Daniel Grassl (NHK Trophy, GP Finlandia Trophy) e Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China). Lara Naki Gutmann (NHK Trophy) sarà invece l’unica rappresentante in ambito femminile.

Grandi ambizioni poi nelle coppie d’artistico, dove cercheranno di staccare il pass per la finale Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (Skate Canada, NHK Trophy), Sara Conti-Niccolò Macii (Grand Prix de France, Cup Of China) e Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Grand Prix De France, Finlandia Trophy).

Nella danza invece fari puntati poi ovviamente sui grandi veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, in scena al Grand Prix De France e alla Cup Of China con nel limitino la qualificazione alla quarta finale della carriera dopo quella delle stagioni 2018-2019, 2022-2023 e 2023-2024. Ricordiamo che a Grenoble ci saranno anche Noemi Tali-Noah Lafornara, in lizza tra gli atleti Junior.

GRAND PRIX 2024-2025: GLI ISCRITTI DELL’ITALIA

Individuale maschile

Gabriele Frangipani (Skate Canada)

Nikolaj Memola (Grand Prix De France, Cup Of China)

Matteo Rizzo (NHK Trophy, Cup Of China)

Daniel Grassl (NHK Trophy, Finlandia Trophy)

Individuale femminile

Lara Naki Gutmann (NHK Trophy)

Coppie d’artistico

Lucrezia Beccari-Matteo Guarise (Skate Canada, NHK Trophy)

Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (Grand Prix De France, Finlandia Trophy)

Sara Conti-Niccolò Macii (Grand Prix De France, Cup Of China)

Danza sul ghiaccio

Charléne Guignard-Marco Fabbri (Grand Prix de France, Cup Of China)