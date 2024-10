Pattinaggio artistico: Gabriele Frangipani a Skate Canada per incidere. L’azzurro può lottare per un piazzamento di lusso

Una bella occasione, da sfruttare fino alla fine. Manca sempre meno all’esordio di Gabriele Frangipani nel circuito ISU Grand Prix 2024/2025 di pattinaggio artistico. L’azzurro sarà della partita in occasione di Skate Canada, secondo appuntamento della competizione itinerante in scena questo weekend in quel di Halifax (Nuova Scozia).

Si tratta della sesta partecipazione complessiva del nativo di Pisa nella celeberrima gara di prima fascia, nonché la prima in territorio nordamericano. Ma attenzione, perché a differenza delle altre uscite troveremo un atleta diverso, molto più consapevole dei suoi mezzi e soprattutto altamente competitivo.

Frangipani, infatti, è maturato nel corso del tempo, controllando la sua enorme esplosività e garantendo una maggiore continuità realizzativa. I numeri, dopotutto, parlano per lui: agli ultimi Campionati Europei il pattinatore ha centrato infatti un quarto posto, trovando poi un sedicesimo piazzamento al Mondiale di Montrèal. Ottimo anche l’inizio di questa annata sportiva, dove è arrivata una seconda posizione al Nebelhorn Trophy.

Non sono basse le ambizioni per questo fine settimana. Gabriele infatti proverà a lottare per un piazzamento al vertice, consapevole del fatto che non sarà facile, complice la presenza tra gli altri dell’attuale leader del movimento, Ilia Malinin (ad Halifax per chiudere una scontata qualificazione alle Finali dopo il trionfo di Skate America), del giapponese (in crescita) Shun Sato e del sudcoreano di esperienza Juhnwan Cha.

Lo short sarà l’ago della bilancia. Il tentativo dell’allievo seguito da Fabio Mascarello, Giulia Cotugno e Marilu Guarnieri sarà quello di rimanere in scia del vertice, proponendo l’ormai classico asset con due quadrupli, per poi lottare in vista di un free program tutto da vivere. Sarà il Canada la tappa della svolta definitiva?