Pattinaggio artistico: è la settimana del Budapest Trophy. Torna sul ghiaccio Matteo Rizzo

Sarà un’altra settimana tutta da vivere nella pre-season di pattinaggio artistico. Questo weekend andrà infatti in scena il Budapest Trophy, competizione internazionale inserita nel circuito di seconda fascia ISU Challenger Series 2024-2025. Si tratta di un evento molto importante in chiave Italia, in quanto segnerà il ritorno sul ghiaccio di Matteo Rizzo dopo lo stop avuto nelle battute finali della scorsa annata sportiva, quando ha dovuto rinunciare ai Mondiali di Montrèal per sottoporsi ad un intervento chirurgico all’anca.

Impegno ideale per l’azzurro, pronto a misurarsi con tanti avversari dal livello medio, anche se non mancheranno concorrenti di alto profilo. Uno tra tutti l’elvetico Lukas Britschgi, bronzo agli Europei 2023 e quinto classificato nella rassegna continentale del 2024, dove proprio Rizzo ha conquistato il gradino più basso del podio.

L’atleta seguito da Ondrej Hotarek e papà Valter negli scorsi mesi ha raccontato in prima persona la sua ripresa con una bella comunicazione via social, aggiornando i propri follower sulle proprie condizioni di forma pubblicando di tanto in tanto video dei miglioramenti in pista.

Oltre a Rizzo, a rappresentare i colori dell’Italia ci saranno anche i danzatori Carlotta Argentieri-Francesco Riva e Giulia Isabella Paolino-Andrea Tuba. Fari puntati poi su un altro grande ritorno molto atteso in ambito Mondiale: quello della statunitense Alysa Liu, da quest’anno ritornata all’attività agonistica dopo il ritiro provvisorio dalle scene annunciato ai Campionati del Mondo di Montpellier nel 2022.