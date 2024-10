Pattinaggio artistico a rotelle: introdotta una nuova norma per lo short. Gare più avvincenti nel libero

La stagione 2025 di pattinaggio artistico a rotelle sarà contrassegnata da una interessante nuova norma regolamentare che, sulla carta, potrebbe rendere le competizioni ancora più avvincenti. Stiamo parlando di una modifica che comprende solo la specialità del libero individuale, già pubblicata nelle scorse settimane e da pochi giorni adeguata ovviamente anche dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici.

A partire dalla prossima stagione infatti, per ciò che concerne le categorie selettive (cadetti, jeunesse, junior e senior) nel programma corto sarà possibile inserire solo due salti tripli nell’elemento di combinazione. Nella catena, si precisa, ci dovrà essere inoltre almeno un salto da una rotazione per le combinazioni da tre o da quattro.

L’intervento contribuirà a rendere le prove ancora più aperte. Ricordiamo infatti che, una combinazione ben eseguita da tre tripli, potrebbe a titolo esemplificativo portare in dote 26 punti solo di valore di base (rintuzzato poi dal QOE). Numeri importanti che indirizzavano spesso le gare, facendo rimanere attardati i concorrenti che presentavano solo una combo da due. Adesso, con questo nuovo paletto, a più atleti sarà concesso non solo di puntare ancora di più sulla qualità di esecuzione, ma anche di rimanere aggrappati al vertice e di giocarsi tutto con il free program (ovviamente in caso di short puliti).

Ricordiamo che tutti i nuovi regolamenti, di tutte le specialità, sono disponibili nel sito ufficiale della World Skate e, in lingua italiana, anche nella sezione apposita contenuta nel sito ufficiale della FISR