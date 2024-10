Pattinaggio artistico a rotelle: la FISR annuncia i primi raduni per la stagione 2025

Il mantra è sempre quello: pianificare. Mentre la stagione 2024 si sta concludendo effettivamente in questi giorni con l’ultimo impegno internazionale, la Coppa Europa di Zurigo, nel mondo del pattinaggio artistico a rotelle è già arrivato il momento di pensare all’annata sportiva 2025.

Dopo gli ottimi risultati ottenuti nell’ultima rassegna iridata l’Italia è intenzionata a salire ulteriormente di livello, andando a colmare le distanze in determinate categorie e rintuzzando contemporaneamente quelle di punta. Non a caso, negli scorsi giorni la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha reso noto non solo il classico calendario degli stage federali, ma anche quello dei raduni che, quest’anno, si svolgeranno a partire dal mese di gennaio.

Ad aprire le danze saranno gli specialisti del libero, i quali si ritroveranno l’11 e il 12 gennaio presso il Palazzetto dello Sport Sara Brancia di Rimini. A febbraio, precisamente giorno 9, ci sarà invece il raduno degli obbligatori (sede ancora da definire). Si ritornerà poi nella città romagnola dal 28 febbraio al 2 marzo per gli allenamenti delle coppie d’artistico. Nello stesso weekend, presso la vicina Forlì, scenderanno in pista i pattinatori della danza. Il ciclo si chiuderà quindi l’8 e il 9 marzo da Calenzano, pista che ospiterà il secondo raduno del singolo.

Ma non finisce qui. La FISR ha infatti diramato anche le date dei tanti stage federali che si svolgeranno nelle principali regioni italiane. Si parte il 26-27 ottobre da Misano con il libero, poi sarà volta di Bergamo (1-2 novembre, specialità inline), del Veneto (2-3 novembre, specialità quartetti), di Opicina Trieste (9-10 novembre, libero), di Napoli (16-17 novembre, libero), di Riccione (7-8 dicembre, Solo Dance), della Lombardia (4-5 gennaio, libero), di Bologna (6 gennaio, coppie di danza), di Calenzano (25-26 gennaio, libero; 1-2 febbraio Solo Dance), della Sicilia (15-16 febbraio, libero) e di Roma (22-23 febbraio, Solo Dance).