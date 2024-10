Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi, Eurolega basket: orario, tv, programma, streaming

Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna dopo quella di Montecarlo di venerdì scorso. Oggi, mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30, la Belgrade Arena sarà teatro della sfida tra il Partizan e le V-nere per la quinta giornata della regular season 2024-2025.

I bolognesi sono ancora alla ricerca del primo successo in Europa, con quattro sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare all’ultimo posto in graduatoria nonostante i punti pesanti di fuoriclasse del calibro di Tornike Shengelia ed Isaia Cordinier. Servono però i canestri anche del neo-acquisto Will Clyburn, che deve ancora esprimere al meglio il suo potenziale dopo il suo arrivo in estate in Emilia.

Il Partizan Belgrado di coach Zeljko Obradovic ha un bilancio di due vittorie e due sconfitte in quattro giornate ed è in striscia positiva dopo le affermazioni contro Bayern Monaco e Maccabi Tel Aviv dopo aver perso nelle prime due uscite continentali. Sfida da ex per ‘Iffe’ Lundberg, che incrocia il suo recente passato dopo essere stato decisivo lo scorso anno con la divisa della Virtus Bologna proprio in terra balcanica.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, per non farvi perdere nemmeno un istante di questa grande sfida di Eurolega!

