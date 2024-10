Paolini-Zheng, WTA Wuhan 2024: orario, programma, tv, streaming

Dopo aver ottenuto due successi abbastanza convincenti su Yue Yuan ed Erika Andreeva, si alza l’asticella domani per Jasmine Paolini contro la temibile Qinwen Zheng ai quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2024. A confronto la terza e la quinta testa di serie del tabellone, la n.6 e la n.7 del ranking mondiale, la campionessa olimpica di doppio (insieme a Sara Errani) e l’oro olimpico in carica di singolare.

La tavola è apparecchiata per una partita di alto profilo, che potrebbe rappresentare un antipasto delle WTA Finals di Riyadh. Paolini è infatti ormai certa della qualificazione (sia in singolare che in doppio), mentre la padrona di casa cinese sta battagliando con le americane Emma Navarro e Danielle Collins per l’ottavo e ultimo slot a disposizione per la prestigiosa kermesse di fine stagione.

La numero 1 d’Italia ha perso entrambi gli scontri diretti disputati nel circuito maggiore con Zheng, ma il testa a testa più recente risale alla semifinale di Zhengzhou (14 ottobre 2023) e precede quindi la sua esplosione ai massimi livelli. La finalista di Wimbledon 2024 va a caccia di punti pesanti per mettere in ghiaccio la quarta piazza nella Race e per continuare ad inseguire una storica terza posizione del ranking WTA.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Paolini-Zheng, quarto di finale del WTA 1000 di Wuhan. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e Now TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI-ZHENG WTA WUHAN 2024

Venerdì 11 ottobre

Quarto match dalle ore 5.00 Jasmine Paolini vs Qinwen Zheng – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputeranno i match Gauff-Linette, Alexandrova-Wang, Sabalenka vs Haddad Maia o Frech

