Paolini-Zheng oggi, WTA Wuhan 2024: orario, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 11 ottobre (non prima delle 13.00 italiane) Jasmine Paolini sarà in campo per affrontare i quarti di finale del WTA1000 di Wuhan. Sul cemento cinese la toscana andrà a caccia di altre soddisfazioni, giocando contro la forte padrone di casa, Qinwen Zheng (n.5 del seeding), per conquistare l’accesso alle semifinali dell’evento asiatico.

Paolini, reduce dal successo negli ottavi contro la russa Erika Andreeva, ha avuto la certezza di essersi qualificata alle WTA Finals di Riad (Arabia Saudita). Un traguardo inimmaginabile, se si pensa all’inizio dell’annata. Jasmine, però, si è resa protagonista di un percorso straordinario in questo 2024, sublimato dal raggiungimento delle Finali al Roland Garros e a Wimbledon e dalla conquista del titolo 1000 a Dubai in singolare.

Sulla sua strada ci sarà la cinese Zheng e sarà un confronto complicato. L’asiatica è giocatrice particolarmente solida e quadrata e, giocando davanti al suo pubblico, avrà grandi motivazioni. Le due si sono già incontrate in due circostanze e ha sempre vinto la tennista cinese: vittorie nel 2023 sulla terra rossa di Palermo e nel torneo di Zhengzhou.

La partita tra Jasmine Paolini e Qinwen Zheng, valida per i quarti di finale del WTA1000 di Wuhan (Cina), andrà in scena sul campo centrale non prima delle 13.00 italiane, ultimo quarto in programma quest’oggi. La copertura televisiva sarà garantita da SuperTennis e da Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, Supertennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

PAOLINI-ZHENG OGGI WTA WUHAN 2024

Venerdì 11 ottobre

CENTRE COURT – Inizio dalle ore 05.00 italiane

[4] Coco Gauff USA vs Magda Linette POL

A seguire

Ekaterina Alexandrova RUS vs Xinyu Wang CHN

Non prima delle 09.00 italiane

[1] Aryna Sabalenka BLR vs Magdalena French POL

Non prima delle 13.00 italiane

[5] Qinwen Zheng vs [3] Jasmine Paolini ITA

PROGRAMMA PAOLINI-ZHENG WTA WUHAN 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203), SuperTennis.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix.

Diretta testuale: OA Sport