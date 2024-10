Pallavolo femminile, Scandicci esonera Stéphane Antiga, al suo posto Marco Gaspari

Giornata ricchissima di novità per la Savino Del Bene Volley Scandicci che, prima, ha comunicato l’esonero dell’allenatore Stéphane Antiga, quindi ha comunicato il nome del suo sostituto, ovvero Marco Gaspari. La formazione toscana, reduce da un ottimo avvio di stagione, ha vissuto un vero e proprio “corto-circuito” dovuto numero di straniere in campo. Con Castillo titolare, Ognjenovic al palleggio e 4 bande straniere, Scandicci ha dovuto giocare con una coppia di centrali italiana ovvero Graziani e Nwakalor oltre ad Antropova in posto 2. Sono giunte, quindi, decisioni forti del tecnico francese che, a quanto pare, lo hanno portato all’esonero.

Il comunicato che annunciava l’esonero del coach francese: “La Savino Del Bene Volley comunica che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra. Desideriamo esprimere a Stéphane Antiga il nostro sincero ringraziamento per il lavoro svolto. A lui va il nostro più sentito augurio per il proseguimento della sua carriera professionale”.

Dopo poche ore la formazione toscana ha subito rivelato il nome del nuovo coach: “Marco Gaspari è il nuovo allenatore della Savino Del Bene Volley, dove arriva per sostituire Stéphane Antiga. Gaspari, nato ad Ancona il 20 settembre 1982, è un tecnico di grande esperienza. Commentando il cambio di allenatore, il direttore sportivo Francesco Paoletti ha spiegato che non vi è stato un evento specifico a determinare la decisione, ma piuttosto una differenza di vedute sullo sviluppo della squadra emersa nelle ultime settimane e non conciliabile. L’intervento tempestivo permette a Gaspari di avere due settimane di preparazione prima di un periodo di partite”.

Le dichiarazioni di Marco Gaspari rilasciate al sito ufficiale della squadra di Scandicci: “C’è emozione perché la Savino Del Bene Volley è una squadra che negli anni ha fatto bene e vuole far sempre meglio. Lo scorso anno ha disputato una stagione favolosa con una finale giocata alla grande, ed essere qui per me è un onore. Subentrare non è mai facile, perché significa sostituire un collega, ma non potevo dire di no alla Savino Del Bene Volley e farò il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi.”