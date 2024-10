Pallanuoto: vincono tutti le italiane di Euro Cup. Successi per Pro Recco, Ortigia ed AN Brescia

Tre squadre italiane impegnate in questa prima giornata della fase a gironi di Euro Cup e tre vittorie per il Bel Paese. Trionfano infatti all’esordio Pro Recco, AN Brescia e Ortigia.

Per i recchelini nessuna difficoltà a Lavagna nel battere il Duisburg: Echenique ed Hallock si esaltano mettendo a segno quattro reti a testa, tre anche per Fondelli.

Pro Recco – Duisburg 19-8

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 1, Demarchi 2, Vujosevic 1, Younger 2, Fondelli 3, Presciutti, Echenique 4, Iocchi Gratta 1, Scarmi, Condemi 1, Hallock 4, Negri. All. Sukno.

Duisburg: Barella, Nosnik, Simic, L. Metten 2, Johnsson, Dolff, Gemalmazoglu, Nitta, Seifert, Gusakov 3, Gergelyfi 2, E. Metten 1, Burgsmueller. All. Vuksanovic.

Arbitri: Rakovic (Serbia), Berishvili (Georgia).

Parziali: 6-1, 2-2, 5-3, 6-2.

Superiorità numeriche: Pro Recco 3/6, Duisburg 5/13.

Usciti per numero di falli: Scarmi (PR) nel terzo tempo, Condemi (PR) nel quarto tempo. In porta Negri (PR) nel quarto tempo, nel Duisburg Burgsmueller dal primo tempo.

Bellissimo testa a testa tra i siciliani ed i greci del Vouliagmeni: vittoria di misura per la banda di Piccardo.

Ortigia-Vouliagmeni 16-15

Parziali: 5-5; 3-2; 5-3; 3-5

Ortigia: Ruggiero, Cassia 2, Giribaldi 1, La Rosa 2, Di Luciano 2, Bitadze 1, Kalaitzis 1, Carnesecchi 2, Campopiano 2, Inaba 2, Scordo 1, Napolitano, Tempesti. Allenatore Stefano Piccardo.

Vouliagmeni: Andreadis, Kastrinakis A., Tottis, Kalogeropoulos 4, Almyras 2, Ubovic, Chatzis 2, Woodhead 1, Kastrinakis N. 1, Legakis, Semir 2, Giannatos 3, Levantis. Allenatore Vladimir Vujasinovic.

I bresciani di Sandro Bovo soffrono per lunghi tratti di partita alla Mompiano, ma la spuntano per 11-9 contro i francesi dello Strasburgo, sfruttando anche il poker di Balzarini.