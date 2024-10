Pallanuoto, Serie A1: nel posticipo della seconda giornata Ortigia batte nettamente Onda Forte

Si chiude con il posticipo della domenica la seconda giornata della Serie A1 di pallanuoto maschile. In terra siciliana l’Ortigia vince nettamente sulla neo promossa Onda Forte, trovando un devastante 22-10 che vale i primi tre punti in classifica. Eccezionale Inaba con cinque reti, quattro per l’azzurro Cassia.

CC ORTIGIA 1928-ONDA FORTE 22-10

CC ORTIGIA 1928: S. Tempesti, F. Cassia 4, L. Giribaldi 2, G. La Rosa 3, S. Di Luciano 1, A. Bitadze 2, G. Kalaitzis 1, A. Carnesecchi, E. Campopiano 3, Y. Inaba 5, F. Scordo 1, C. Napolitano, D. Ruggiero, G. Marangolo. All. Piccardo

ONDA FORTE: Piccionetti, M. Maffei, F. Maffei 1, M. Voncina, P. Faraglia 1, A. Barigelli Calcari, I. Bego 1, N. Gatto 1, S. Boezi 1, N. Moskov 5, Barillà, Fabbri, C. Rambaldo. All. Kis

Arbitri: Ercoli e Zedda

Note

Parziali: 3-2 4-3 7-3 8-2 Usciti per limite di falli Voncina (Onda Forte) a 6’37” del terzo tempo e M. Maffei (Onda Forte) a 7’14” del terzo tempo . Superiorità numeriche: Ortigia 5/13 + 3 rigori (di cui uno fallito) e Onda Forte 3/10 + un rigore fallito. Tempesti (CC Ortigia 1928) para un rigore a Moskov a 4’58” del terzo tempo. Piccionetti (Onda Forte) para un rigore a Cassia a 5’15” del terzo tempo. Spettatori: 300 circa.

Classifica

AN BRESCIA 6

PALLANUOTO TRIESTE 6

PRO RECCO WATERPOLO 6

CN POSILLIPO 4

R.N. FLORENTIA 4

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

IREN GENOVA QUINTO 3

C.C. ORTIGIA 1928 3

TELIMAR 3

RN SAVONA 3

TRAINING ACADEMY OLYMPIC ROMA 0

ONDA FORTE 0

DE AKKER TEAM 0

NUOTO CATANIA 0