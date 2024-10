Pallanuoto, scatta la A1 2024-2025. Pro Recco ancora favorita dopo il cambio di società

Scatta in questo weekend, con la prima giornata, la regular season del campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile. Un’annata particolare perché, rispetto agli anni scorsi, il gap tra la primissima favorita e le inseguitrici potrebbe essersi ridotto e dunque lo spettacolo potrebbe essere maggiore.

Le vicissitudini della Pro Recco in estate sono note, con il cambio di proprietà (andato a buon fine) ed il rischio addirittura di perdere tutti i giocatori di primo piano. Così non è stato, non c’è stata una vera e propria rivoluzione e molti dei fenomeni nelle fila della squadra guidata da Sandro Sukno sono rimasti: dal portierone Marco Del Lungo a Francesco Di Fulvio passando per Fondelli, Condemi, Younger ed Hallock. Sono ancora loro i più attesi, a caccia del diciassettesimo scudetto negli ultimi venti anni.

Come detto, alle spalle della compagine ligure potrebbero provare ad approfittare delle difficoltà date soprattutto da una rosa corta a livello di cambi le inseguitrici. AN Brescia ed RN Savona sono pronte al colpaccio. I lombardi confidano nell’esperienza di Sandro Bovo nel provare a plagiare una rosa molto giovane. I liguri invece avranno la possibilità di sfruttare anche l’esperienza in Champions League (unica italiana al via).

Da dietro a caccia di posti in Europa e magari di exploit ecco l’Ortigia e la Pallanuoto Trieste.

Prima giornata, 12 ottobre 2024



Olympic Roma-RN Savona

Pallanuoto Trieste-Nuoto Catania

Recco Waterpolo-De Akker Team

CN Posillipo-RN Florentia

SC Quinto-AN Brescia

Roma Vis Nova Pallanuoto-CC Ortigia 1928

Telimar-Astra Nuoto Roma