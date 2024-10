Pallanuoto: nel posticipo della seconda giornata di A1 femminile il Rapallo batte il Bogliasco

Seconda giornata del campionato di pallanuoto femminile di Serie A1 che si conclude con il posticipo: derby ligure che vede prevalere il Rapallo per 18-12 sul Bogliasco.

Ospiti che volano a punteggio pieno a quota 6 punti assieme a Sis Roma e L’Ekipe Orizzonte Catania.

La squadra di Antonucci sfrutta le super performance di Marcialis, Bianconi e Cabona, tutte autrici di tre reti.

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951-RAPALLO PALLANUOTO 10-18

AGN ENERGIA BOGLIASCO 1951: V. Uccella, E. Bianco 4, D. Spampinato 1, L. Virzi, G. Bozzo 2, G. Millo, A. Lava, R. Rogondino, C. Roccalberti, B. Bo, M. Carpaneto, C. Paganuzzi 3, G. De Capitani Di Vimercate, F. Soro. All. Sinatra

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta, P. Di Maria, L. Bianco, C. Marcialis 3, G. Lombella, G. Galardi 2, B. Cabona 3, P. Kudella 2, C. Grasso 2, R. Bianconi 3, H. Ballesty 3, H. Santapaola, N. Fioravanti. All. Antonucci

Arbitri: Cavallini e Pinato

Note

Parziali: 4-3 2-3 2-6 2-6Uscita per limite di falli Millo (B) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 3/11 + 3 rigori (uno fallito) e Rapallo 2/6 + un rigore. E. Bianco (B) fallisce un rigore (traversa) nel terzo tempo. Santapaola (R) subentra a Caso nel terzo tempo. De Capitani (B) subentra a Uccella nel quarto tempo.