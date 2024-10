Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste contro le magiare del Keruleti nei quarti di finale

Si è svolto il sorteggio dei quarti di finale del tabellone principale dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: dopo la fase a gironi che ha visto protagoniste le 14 squadre eliminate nelle qualificazioni della Champions League, a rappresentare l’Italia nella fase ad eliminazione diretta sarà la Pallanuoto Trieste.

Le giuliane giocheranno in casa l’andata dei quarti il 16 novembre contro le magiare del Keruleti, col match di ritorno previsto in Ungheria il 30 novembre. In caso di passaggio del turno le alabardate sfideranno la formazione iberica che uscirà vittoriosa dal derby tra Tenerife Echeyde e Catalunya.

Le semifinali andranno in scena nel 2025, con l’andata prevista il 25 gennaio ed il ritorno il 15 febbraio. Dall’altro lato del tabellone derby ellenico tra Ethnikos e Glyfada iRepair, mentre l’altra formazione greca del Panionios se la vedrà con le neerlandesi del De Zaan. I due incontri di finale sono previsti il 15 marzo ed il 5 aprile.

TABELLONE EUROCUP 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Quarti di finale (Andata 16 novembre – Ritorno 30 novembre)

Q1 Pallanuoto Trieste (Italia)-III. Keruleti TVE (Ungheria)

Q2 CN Tenerife Echeyde (Spagna)-EPlus CN Catalunya (Spagna)

Q3 Ethnikos OFPF (Grecia)-ANC Glyfada iRepair (Grecia)

Q4 Panionios GSS (Grecia)-ZV De Zaan (Paesi Bassi)

Semifinali (Andata 25 gennaio – Ritorno 15 febbraio)

S1 Vincente Q1-Vincente Q2

S2 Vincente Q3-Vincente Q4

Finale (Andata 15 marzo – Ritorno 5 aprile)

F1 Vincente S1-Vincente S2