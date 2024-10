Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Havk Mladost-Pro Recco 13-16. Liguri corsari a Zagabria

La Pro Recco vince ancora nella seconda giornata del Girone C dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto: i liguri passano per 13-16 a Zagabria, in Croazia, in casa dell’Havk Mladost e restano così in vetta al raggruppamento in solitaria a punteggio pieno, a +1 sui magiari dello Szolnoki, prossimi avversari dei campioni d’Italia e vicecampioni d’Europa in carica.

Nel primo quarto gli attacchi prevalgono sulle difese e nessuna delle due formazioni riesce a trovare il break: vantaggio croato con Vrlic, ma i recchelini ribaltano lo score con Echenique e Presciutti. La Mladost rovescia ancora il punteggio col rigore di Kharkov ed il gol in superiorità di Busic. Di Fulvio impatta su rigore, ma i padroni di casa tornano a condurre con Lazic. Nuovo pareggio di Cannella, i croati segnano con Vrlic, ma Condemi sancisce il 5-5.

Nel secondo periodo il primo strappo è della Pro Recco, che si porta sul +2 con le reti di Di Fulvio e Cannella. Vrlic accorcia, ma Condemi ristabilisce il margine. Si continua con i padroni di casa che tornano a -1 con Bukic e gli ospiti che allungano con Echenique. Busic firma l’ennesimo -1, ma Hallock sigla la rete che vale il 10-8 a metà gara.

Nella terza frazione Busic riporta la Mladost a -1, ma Hallock e Presciutti portano per la prima volta sul +3 la Pro Recco. Croati ancora a -2 con Vrlic, ma Fondelli restituisce il massimo vantaggio agli ospiti. Cannella si fa parare il penalty del potenziale +4 da Sunara, così si arriva all’ultimo intervallo sul 13-10.

Nell’ultimo quarto Busic prova a tenere a galla i croati col gol del -2, ma le reti di Hallock e Younger danno il +4 alla Pro Recco e chiudono la gara a 4’58” dal termine. Ancora Busic segna la rete del nuovo -3, ma Di Fulvio annichilisce le velleità dei padroni di casa. Il gol di Bukic a fil di sirena serve solo a decretare il definitivo 16-13.