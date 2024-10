Pallanuoto femminile, Orizzonte dilagante all’esordio in Serie A1. Successi per Trieste, SIS Roma e Bogliasco

Si sono giocati quattro match della prima giornata della regular season della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: in attesa del posticipo di mercoledì 23 tra Rapallo e Plebiscito Padova, vincono all’esordio Orizzonte, Trieste, SIS Roma e Bogliasco.

La Pallanuoto Trieste supera la Brizz Nuoto per 16-9, con le giuliane che indirizzano subito l’incontro con un parziale di 5-0 in avvio. Le acesi segnano il primo gol dopo 10′, ma poi le padrone di casa volano fino al 9-1 a metà terzo tempo. Il resto del match è di pura amministrazione per le triestine.

Successi esterni per la SIS Roma, vittoriosa a Cosenza per 8-14, anche grazie alle triplette di Gual Rovirosa e Cocchiere, e per le campionesse d’Italia dell’Orizzonte Catania, che passano in casa della Vela Nuoto Ancona per 5-22, mettendo a segno un parziale di 0-14 dopo l’iniziale 3-3, con i poker di Jutte, Andrews e Bettini.

La sfida, già molto importante in chiave permanenza nel massimo campionato, tra Lazio Nuoto ed AGN Energia Bogliasco 1951 va alle ospiti liguri, che in un match dallo score molto basso, passano per 2-7 e conquistano tre punti molto importanti nella corsa al sesto posto, che significa salvezza diretta.

SERIE A1 PALLANUOTO FEMMINILE 2024-2025

Prima giornata

Pallanuoto Trieste-Brizz Nuoto 16-9

Cosenza Pallanuoto-SIS Roma 8-14

Vela Nuoto Ancona-L’Ekipe Orizzonte 5-22

SS Lazio Nuoto-AGN Energia Bogliasco 1951 2-7

Rapallo Pallanuoto-Plebiscito Padova mercoledì 23 ottobre ore 19.30