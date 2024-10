Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: nette vittorie di Orizzonte Catania e SIS Roma negli anticipi della seconda giornata

Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS Roma, che restano così a punteggio pieno, rispettivamente contro Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto, entrambe ancora ferme al palo in classifica.

La SIS Roma liquida la Brizz Nuoto con il punteggio di 17-4. Nel primo quarto le capitoline indirizzano subito il match con il parziale di 5-0. Le acesi reagiscono nella seconda frazione, accorciando dapprima sul 2-5 dopo 4′ e poi sul 4-6 dopo 6′, ma da quel momento non segneranno più. La SIS riallunga a metà gara sull’8-4 e poi dilaga nella seconda parte dell’incontro, portandosi sul 14-4 all’ultimo intervallo, prima di chiudere i conti sul definitivo 17-4. La miglior marcatrice dell’incontro è l’italo-brasiliana Izabella Chiappini, autrice di 4 reti.

L’Ekipe Orizzonte Catania annichilisce la Smile Cosenza Pallanuoto con lo score di 13-1. Le etnee dominano la sfida, anche se Longo si fa espellere già nel primo periodo e nella seconda frazione Halligan si fa parare un tiro di rigore. Le siciliane arrivano a metà gara sul 4-0 e poi giungono all’ultimo intervallo sul 7-0. Nell’ultimo quarto Celona sostituisce Condorelli tra i pali, ma le ospiti trovano il gol della bandiera dopo 26’45” grazie a Lupinogina. L’Orizzonte allunga ancora e vince per 13-1, anche grazie al poker messo a referto da Dafne Bettini.

TABELLINI

SIS ROMA-BRIZZ NUOTO 17-4

SIS ROMA: O. Sesena, E. Zaplatina 1, A. Gual Rovirosa 2, A. Aprea, C. Ranalli 3, I. Chiappini 4, D. Picozzi, L. Di Claudio 1, L. Papi 1, S. Centanni 2, A. Cocchiere 2, S. Carosi, G. Bottiglieri, G. Aprea 1. All. Capanna.

BRIZZ NUOTO: A. Poor, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, G. Pastanella, V. Sbruzzi, M. Spampinato, R. Bianchi 1, I. Pane, C. Cappello, N. Meijer 1, M. Totolici, R. Santapaola 1, L. Scibona, C. Russo. All. Zilleri.

Arbitri: Romolini e Alfi.

Note – Parziali: 5-0, 3-4, 6-0, 3-0. Uscita per limite di falli Totolici (B) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 3/7 + 4 rigori e Brizz 0/4 + un rigore. Poor (B) para un rigore a Ranalli (S) nel primo tempo.

L’EKIPE ORIZZONTE-SMILE COSENZA PALLANUOTO 13-1

L’EKIPE ORIZZONTE: L. Celona, B. Halligan 2, R. Jutte 1, G. Viacava 2, M. Giuffrida 1, D. Bettini 4, C. Andrews, C. Tabani, G. Gagliardi 1, E. Hardy, A. Longo, M. Leone 2, G. Condorelli, S. Moschetti. All. M. Miceli.

SMILE COSENZA PALLANUOTO: D. Nigro, Stavolo, M. Ciudad Herrera, A. Mandelli, M. Misiti, C. Malluzzo, F. Morrone, O. Lupinogina 1, M. Le Fosse, V. Santoro, V. Occhione, M. Brandimarte. All. F. Fasanella.

Arbitri: D’Antoni e Rizzo.

Note – Parziali: 2-0, 2-0, 3-0, 6-1. La partita è iniziata con circa 15 minuti di ritardo per un black out elettrico dell’impianto di Nesima. Nel secondo tempo Halligan (Catania) fallisce un rigore (parato da Nigro). Per L’Ekipe Orizzonte in porta con la calottina numero 13 Condorelli nei primi tre tempi e con la calottina numero 1 Celona nel quarto. Uscite per limite di falli Malluzzo (Cosenza) e Leone (Catania) nel quarto tempo. Spettatori 100 circa.

SERIE A1 2024 2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

1^ Giornata – mercoledì 23 ottobre 2024

RAPALLO PALLANUOTO – C.S. PLEBISCITO PD ore 19.30

2^ Giornata – mercoledì 23 ottobre 2024

S.I.S. ROMA – BRIZZ NUOTO 17-4

L’EKIPE ORIZZONTE – SMILE COSENZA PALLANUOTO 13-1

Classifica

L’Ekipe Orizzonte* 6

SIS Roma* 6

Pallanuoto Trieste 3

AGN Energia Bogliasco 1951 3

Brizz Nuoto* 0

Cosenza Pallanuoto* 0

Vela Nuoto Ancona 0

SS Lazio Nuoto 0

Rapallo Pallanuoto** 0

Plebiscito Padova** 0

* = una partita in più

** = una partita in meno