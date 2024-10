Pallanuoto femminile, definite le avversarie delle tre italiane nella fase a gironi

Entra nel vivo la stagione internazionale della pallanuoto femminile: dopo l’assegnazione della Supercoppa Europea 2024, andata al Sabadell, vittorioso sulla Plebiscito Padova, scatta la fase a gironi della Champions League 2024-2025 che, dopo le qualificazioni, vede al via tre compagini italiane.

Cambia leggermente la formula della competizione, che vede la reintroduzione, grazie ad un calendario internazionale meno fitto di impegni rispetto alla scorsa stagione, dei quarti di finale: le 16 squadre in lizza sono state divise in 4 gironi da 4 e dunque le prime due avanzeranno al turno successivo.

I favori del pronostico sono tutti per le campionesse in carica del Sabadell, ulteriormente rinforzatesi rispetto allo scorso anno: le catalane sono state inserite nel Gruppo A assieme all’altra compagine iberica del Terrassa, alle elleniche del Vouliagmeni ed alle magiare del Dunaujvaros.

Nel Gruppo B sono presenti le venete della Plebiscito Padova, che hanno pescato un’altra formazione iberica, quella del Matarò, tra le papabili per l’accesso alla Final Four. Completano il girone del magiare del Ferencvaros e le neerlandesi Polar Bears.

Nel Girone C sono state inserite le capitoline della SIS Roma, che troveranno sulla loro strada le elleniche dell’Olympiacos Pireo, altra formazione che punta alla Final Four. Attenzione anche all’altra formazione greca dell’Alimos Betsson, infine completano il raggruppamento le neerlandesi del Donk.

Il Girone D si presenta come il classico gruppo di ferro, con due delle teste di serie in sede di sorteggio, ovvero le etnee dell’Orizzonte Catania e le magiare dell’Ujpest. Nel medesimo raggruppamento anche un’altra formazione ungherese, quella del Vasutas, e le spagnole del Sant Andreu, giunte alla Final Four nella scorsa edizione.

CHAMPIONS LEAGUE 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Gruppo A: CN Terrassa (ESP), Dunaujvaros (HUN), Vouliagmeni NC (GRE), Astralpool Sabadell (ESP).

Gruppo B: Polar Bears (NED), FTC-Telekom (HUN), CN Mataro (ESP), Plebiscito Padova (ITA).

Gruppo C: Alimos NAC Betsson (GRE), GZC Donk (NED), Olympiacos Piraeus (GRE), SIS Roma (ITA).

Gruppo D: CN Sant Andreu (ESP), Ekipe Orizzonte (ITA), BVSC-Manna ABC (HUN), UVSE Budapest (HUN).