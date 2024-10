Pallanuoto femminile, Rapallo e Trieste nello stesso girone di qualificazione dell’Euro Cup

Parte anche la seconda competizione europea per squadre di club di pallanuoto femminile: i gironi di qualificazione dell’Euro Cup 2024-2025 vedranno al via le 14 squadre che non hanno superato le qualificazioni in Champions League, retrocedendo così in questa manifestazione.

Le formazioni al via sono state divise in tre gironi: Gruppo A e Gruppo B, previsti dal 24 al 27 ottobre, sono composti da 5 squadre, ed in 3 supereranno il turno, mentre il Gruppo C, in calendario dal 25 al 27 ottobre, è formato da 4 squadre e soltanto 2 passeranno alla fase successiva.

Le due squadre italiane eliminate nelle qualificazioni della Champions League, Trieste e Rapallo, sono state sorteggiate nello stesso raggruppamento, il Girone C, che verrà ospitato dalla formazione giuliana: le due compagini del Bel Paese dovranno affrontare le iberiche del Tenerife Encheyde e le transalpine del Lille UC.

EURO CUP 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Turno di qualificazione

Gruppo A: ANC Glyfada (GRE), Panionios GSS (GRE), Digi Eger (HUN), III. Keruleti TVE (HUN), Grand Nancy (FRA)

Gruppo B: ZV De Zaan (NED), Ethnikos (GRE), EPlus CN Catalunya (ESP), Spandau 04 Berlin (GER), Hapoel Yoqneam (ISR)

Gruppo C: Tenerife Encheyde (ESP), Pallanuoto Trieste (ITA), Lille UC (FRA), Rapallo Pallanuoto (ITA).