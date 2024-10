Pallanuoto femminile, Euro Cup 2024-2025: Trieste e Rapallo vincono nella seconda giornata dei gironi di qualificazione

Duplice vittoria delle formazioni italiane nella seconda giornata del Gruppo C delle qualificazioni dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto femminile: successi per Trieste, che resta sola in testa a punteggio pieno, e Rapallo, che si riscatta dopo la battuta d’arresto patita ieri. Domani ci sarà il derby tra le due compagini italiane nel match che chiuderà il raggruppamento.

Nel raggruppamento ospitato a Trieste le padrone di casa vincono lo scontro al vertice tra le due formazioni vittoriose ieri: le giuliane piegano le iberiche del Tenerife per 10-7. Nel primo quarto partono meglio le iberiche, che trovano subito il break e scappano sullo 0-2. Pronta reazione delle giuliane, che nella seconda parta parte della frazione ribaltano lo score e si portano in vantaggio per 3-2. Nel secondo parziale Trieste scappa via e dal 4-3 sigla in meno di tre minuti tre reti consecutive per il 7-3 di metà gara. Nella terza frazione arriva la reazione delle iberiche, che dall’8-4 riaprono la partita tornando a -2 sull’8-6, ma nell’ultimo quarto Trieste torna a +4 sul 10-6, prima del rigore di Dempsey a 31″ dalla sirena, che vale il definitivo 10-7.

Nell’altra partita del girone il Rapallo regola le transalpine del Lille per 12-7 ed incamera i primi tre punti del raggruppamento, lasciando le francesi ferme al palo. Nel primo quarto le liguri allungano subito sul 2-0, ma le transalpine accorciano sul 2-1. Nella seconda frazione le francesi riescono a ribaltare il punteggio andando in vantaggio sul 2-3, ma le liguri piazzano un break di 4-0 che a 2″ dall’intervallo lungo vale il 6-3 per il Rapallo. La compagine italiana domina anche il terzo periodo, le transalpine non segnano, ed i gol consecutivi delle liguri diventano 6, per l’8-3 ad otto minuti dal termine. Nell’ultimo quarto il Rapallo allunga ancora e si porta anche a +7 sull’11-4 e sul 12-5, poi amministra l’ampio margine fino al 12-7 finale.

EURO CUP 2024-2025 PALLANUOTO FEMMINILE

Risultati

25/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C RAPALLO PALLANUOTO-CN TENERIFE ECHEYDE 9-10

25/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE-LILLE UC 10-4

26/10 18:00 Trieste, ITA Gruppo C CN TENERIFE ECHEYDE-PALLANUOTO TRIESTE 7-10

26/10 20:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-RAPALLO PALLANUOTO 7-12

27/10 10:00 Trieste, ITA Gruppo C LILLE UC-CN TENERIFE ECHEYDE

27/10 12:00 Trieste, ITA Gruppo C PALLANUOTO TRIESTE–RAPALLO PALLANUOTO

Classifica

PALLANUOTO TRIESTE 6

CN TENERIFE ECHEYDE 3

RAPALLO PALLANUOTO 3

LILLE UC 0