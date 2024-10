Pallanuoto femminile, Champions League: Plebiscito Padova e SIS Roma vittoriose all’esordio nel girone di qualificazione

E’ scattato il turno di qualificazione alla Champions League 2024-2025 di pallanuoto femminile: il bilancio della prima giornata di sfide in casa Italia parla di due successi e due sconfitte. Il derby azzurro premia la SIS Roma, che piega Trieste, inoltre vince la Plebiscito Padova, mentre viene battuto il Rapallo.

SIS Roma e Trieste si sono affrontate nel match d’apertura del Gruppo D, in corso ad Eger, in Ungheria: le capitoline hanno scavato il solco decisivo nei primi due quarti, arrivando a metà gara in vantaggio sul 5-2, per poi controllare la reazione delle giuliane fino all’11-9 conclusivo.

Battuta d’arresto per il Rapallo ad Atene, sede del Gruppo A, con le liguri che vengono battute nel primo incontro del raggruppamento dalle neerlandesi del De Zaan, le quali si impongono per 16-10. La compagine italiana paga un avvio disastroso, con lo score a metà gara sul 9-2 per le avversarie, che amministrano fino alla sirena finale.

Vince in casa il Plebiscito Padova, che sta ospitando in Veneto il Gruppo C: sconfitte all’esordio le israeliane dell’Hapoel Yoqneam, regolate con un largo 19-11. Le patavine dettano legge sin dal via, chiudendo il primo quarto sul 5-3 e giungendo a metà gara sull’11-5. Le venete continuano ad ampliare poi il gap fino al +8 finale.

Passeranno alla fase a gironi le prime due classificate di ciascun raggruppamento più la migliore terza: queste undici squadre si sommeranno alle cinque, tra le quali L’Ekipe Orizzonte Catania, già ammesse di diritto alla fase a gironi, nella quale verranno suddivise in quattro raggruppamenti da quattro squadre.

CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE – GIRONI QUALIFICAZIONE

RISULTATI

Gruppo A

Giovedì 3 ottobre

De Zaan-Rapallo 16-10

Panionios- Ferencváros 6-10

Venerdì 4 ottobre

17.30 Ferencváros-De Zaan

19.30 Sant Andreu- Panionios

Sabato 5 ottobre

09.00 De Zaan-Sant Andreu

11.00 Rapallo– Ferencváros

17.30 Paninios-De Zaan

19.30 Sant Andreu-Rapallo

Domenica 6 ottobre

09.00 Ferencváros- Sant Andreu

11.00 Rapallo-Panionios

Gruppo C

Giovedì 3 ottobre

Plebiscito Padova-Hapoel 19-11

Alimos-Ethnikos 16-10

Venerdì 4 ottobre

18.00 Ethnikos-Hapoel

20.00 Plebiscito Padova-Tenerife

Sabato 5 ottobre

10.00 Alimos-Hapoel

12.00 Ethnikos-Tenerife

18.00 Tenerife-Alimos

20.00 Plebiscito Padova-Ethnikos

Domenica 6 ottobre

10:00 Hapoel-Tenerife

12:00 Plebiscito Padova-Alimos

Gruppo D

Giovedì 3 ottobre

Trieste–SIS Roma 9-11

Eger-Terrassa 10-19

Venerdì 4 ottobre

18.30 Trieste-Keruleti

20.30 Heger-SIS Roma

Sabato 5 ottobre

10.00 Terrassa-Trieste

12.00 Keruleti-SIS Roma

18.30 Eger-Trieste

20.30 Keruleti-Terrassa

Domenica 6 ottobre

11.00 Terrassa-SIS Roma

13.00 Eger-Keruleti

CLASSIFICHE

Gruppo A (Atene): ZV De Zaan (NED) 3, FTC-Telekom (HUN) 3, Panionios GSS (GRE), Rapallo Pallanuoto (ITA) 0, CN Sant Andreu (ESP)* 0. * = una gara in meno.

Gruppo B (Ede): BVSC-Zuglo (HUN) 3, Polar Bears (NED) 3, Lille UC (FRA) 0, Grand Nancy (FRA) 0, Dunaujvaros (HUN)* 0. * = una gara in meno.

Gruppo C (Padova): Plebiscito Padova (ITA) 3, Alimos NAC Betsson (GRE) 3, Ethnikos Piraeus (GRE) 0, Hapoel Yoqneam (ISR) 0, Tenerife Echeyde (ESP)* 0. * = una gara in meno.

Gruppo D (Eger): CN Terrassa (ESP) 3, SIS Roma (ITA) 3, Pallanuoto Trieste (ITA) 0, Digi-Eger (HUN) 0, III. Keruleti TVE (HUN)* 0. * = una gara in meno.

Gruppo E (Berlino): Vouliagmeni NC (GRE) 3, Widex GZC Donk (NED) 3, Spandau 04 (GER) 0, CN Catalunya (ESP) 0, ANC Glyfada (GRE)* 0. * = una gara in meno.

FASE A GIRONI

Squadre già ammesse: CN Matarò (ESP), Astralpool Sabadell (ESP), Olympiacos Piraeus (GRE), UVSE Budapest (HUN), Orizzonte Catania (ITA).