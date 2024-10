Pallanuoto, Euro Cup 2024-2025: Brescia corsaro, cade l’Ortigia

In chiaroscuro per le squadre italiane la prima parte della seconda giornata dell’Euro Cup 2024-2025 di pallanuoto maschile: in attesa della conclusione del match della Pro Recco, si registrano la vittoria del Brescia e la sconfitta dell’Ortigia.

Nel Gruppo A il Brescia passa per 9-11 ad Atene, in casa degli ellenici dell’Apollon Smyrnis, restando in testa al raggruppamento in solitaria, in virtù della sorprendente sconfitta dei croati dello Jug, caduti in Francia per mano dello Strasburgo, vittorioso per 16-13.

Nel Gruppo B, invece, l’Ortigia cede nello scontro diretto tra le due formazioni vittoriose all’esordio, perdendo a Budapest, in casa dei magiari del Vasutas (BVSC-Manna la denominazione ufficiale), capaci di imporsi per 17-11. Gli aretusei vengono così agganciati dal Panionios, vittorioso nel derby greco col Vouliagmeni per 10-9.