Pallanuoto, A1 femminile 2025: sorpresa Rapallo nel posticipo, battuto di misura il Plebiscito Padova

Posticipo spettacolare per la prima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. In scena oggi in Liguria la sfida tra Rapallo e Plebiscito Padova che ha visto prevalere le padrone di casa, a sorpresa, per 10-9.

A trascinare la squadra di mister Antonucci è la veterana Roberta Bianconi che sigla una tripletta, vane le tre reti per le venete messe a segno da Schaap.

Le due compagini torneranno in acqua per il secondo turno tra trenta e trentuno ottobre.

RAPALLO PALLANUOTO-CS PLEBISCITO PD 10-9

RAPALLO PALLANUOTO: S. Caso, N. Zanetta 2, P. Di Maria, L. Bianco, C. Marcialis 1, G. Lombella, G. Galardi, B. Cabona 1, P. Kudella 1, C. Grasso, R. Bianconi 3, H. Ballesty 2, H. Santapaola, F. Lucignani. All. Antonucci

CS PLEBISCITO PD: C. Giacon, E. Bacelle 1, B. Cassara’ 2, M. Schaap 3, E. Pasqualin, N. Muissu, A. Millo 1, P. Pedley, Y. Al Masri, C. Meggiato 1, V. Sgro’ 1, A. Grigolon, B. Destro, F. Bozzolan. All. Posterivo

Arbitri: Navarra e Grillo

Note

Parziali: 1-1 5-4 3-2 1-2 Spettatori: 100 circa.