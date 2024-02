Pallamano femminile, Giuseppe Tedesco: “L’Italia ha lavorato bene. Contro la Lettonia sarà battaglia”

Verso il doppio confronto con la Lettonia che scandirà il passo nel girone di qualificazione agli Europei femminili 2024 di pallamano. Giuseppe Tedesco, direttore tecnico della Nazionale italiana femminile, non vuole tirarsi indietro. Prima la partita in trasferta, domani, 29 febbraio, a Dobele, poi quella del 3 marzo a Chieti, in casa, con un unico obiettivo: fare il maggior numero di punti possibili. Di seguito le parole di Tedesco al sito federale della FIGH.

“Abbiamo lavorato bene in questi giorni. consapevoli di dover affrontare problemi legati ai numerosi infortuni ed alle indisponibilità (Dalla Costa, Squizziato, Djiogap, Eghianruwa, Meneghini, Babbo e Podda, ndr). Ad ogni modo credo che questa Nazionale abbia del talento, pur pagando inevitabilmente in termini di esperienza internazionale. Dobbiamo far di necessità virtù, ma sarà una buona virtù perché credo che le atlete convocate abbiano già dato prova, nelle selezioni giovanili, di poter competere a livello internazionale. Sono contento che possano farlo a livello senior, potendo così acquisire quell’esperienza che ci manca nel settore femminile”.

Poi ha aggiunto: “Della Lettonia abbiamo come riferimenti più vicini i due incontri con Francia e Slovenia, che non ci danno molti punti di riferimento in ragione del valore delle due avversarie. Ad ogni modo troveremo un’avversaria molto giovane e che in attacco può contare su alcuni terzini pericolosi. Saranno due battaglie. Loro, come noi, sanno che per sperare ancora nella qualificazione dovranno fare punti adesso. Io ed Elena (Barani, ndr) abbiamo fiducia in questa Nazionale. Sappiamo che ci sarà un inevitabile momento iniziale di emozione legato all’esordio in Nazionale, è naturale che ci sia, ma credo anche che abbiamo le condizioni per fare bene”.

La classifica aggiornata del Gruppo 4: Francia 4 punti, Slovenia 4, Italia 0, Lettonia 0.