Padova-Grottazzolina da record: la partita più lunga della storia del Campionato Italiano di volley

Una vera e propria maratona. È così che vale la pena descriverla la sfida valida per la quarta giornata della Regular Season della Superlega di volley tra la Sonepar Padova e la Yausa Battery Grottazzolina, neopromossa nella massima serie nostrana. A Porto San Giorgio, un clima decisamente caldo: oltre 1500 spettatori presenti a dare grande apporto emotivo al PalaSavelli.

Un match tra tanti alti e bassi, che ha sorriso alla compagine veneta, trascinata dai 26 punti del giovane opposto serbo Veljko Mašulović e da un grande Luca Porro, decisivo nel tie-break: una parallela micidiale per il 15-16 e sempre lui a far calare il sipario con un ace devastante per il 16-18, su cui Tatarov non ha potuto fare nulla in ricezione.

28-26 (36’), 20-25 (35’), 28-30 (43’), 25-20 (32’), 16-18 (32’) i parziali del confronto, che rimarrà nella storia per la sua durata. Si parla infatti della partita più lunga in Superlega, dall’introduzione del rally point system ovvero dall’eliminazione del cambio palla, andando a migliorare il precedente primato che risaliva al novembre del 2021.

Si parla della sfida tra Milano e Cisterna, conclusa sempre al tie-break decisivo (3-2) in favore del club laziale, caratterizzata da 2 ore e 55 minuti di autentica battaglia in campo. In questo caso, parliamo di 2 ore e 58 minuti di gioco.