Oscar Piastri smentisce le voci di un suo approdo in Red Bull: “Ho un contratto con McLaren”

Negli ultimi giorni le voci su di un possibile approdo di Oscar Piastri in Red Bull nel 2026 si sono fatte incessanti. Ad alimentare questi rumours è stato il consulente della scuderia di Milton Keynes, Helmut Marko. Il manager austriaco ha rivelato, infatti, che Mark Webber (manager di Piastri) stia facendo pressioni per ottenere un sedile per il suo pupillo nella stagione indicata.

Una rivelazione che però Piastri, davanti ai microfoni dei media in Messico, ha seccamente smentito. A domanda chiara, l’attuale pilota della McLaren ha risposto: “Assolutamente no. Sono molto felice del posto in cui mi trovo. Ho un contratto per i prossimi due anni e non voglio certo andare altrove“. Va ricordato, infatti, il rinnovo di Piastri fino alla fine del 2026 dello scorso settembre.

Tuttavia, secondo Marko, Webber avrebbe parlato con la Red Bull di questa eventualità, ma per quanto detto dal racing driver aussie le cose stanno diversamente: “Non sarebbe una settimana di F1 senza qualche commento da parte di Helmut“, ha detto ridendo Oscar. “Da un certo punto di vista, è un bel complimento, direi. Ma ripeto, sono molto contento della mia posizione. Hanno un bel po’ di piloti tra cui scegliere“, ha concluso.

Vedremo come andrà a finire perché la posizione di Max Verstappen è tutta da valutare. Pur se l’olandese ha un accordo fino alla fine del 2027 con il team anglo-austriaco, ci potrebbero essere dei risvolti diversi che si legheranno alle possibilità di Max di lottare o meno per il titolo.