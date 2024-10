Nuoto di fondo, Italia sperimentale per la tappa di Coppa del Mondo a Setubal

Un’Italia numerosa e sperimentale quella che si presenta al via della terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Setubal, in Portogallo, la compagine del Bel Paese sarà composta da un gruppo di atleti di cui non fanno parte i soliti primattori. Le Olimpiadi di Parigi hanno lasciato i segni in tutti i sensi per Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza.

Greg, argento nei 1500 e bronzo negli 800 stile libero in vasca, aveva già deciso di prendersi una pausa per ricaricare le pile dopo aver spinto al meglio delle sue possibilità nel triennio che l’ha portato ai Giochi. La frattura al gomito rimediata nella serata della cerimonia di chiusura ha costretto Paltrinieri a stare a riposo e anche a pensare al proprio futuro. L’intenzione è quella di proseguire, ma vedremo nei tempi e nei modi.

Ai box anche Acerenza, quarto nella 10 km a Cinque Cerchi nella poco gradita Senna. Il lucano, infatti, si è sottoposto a un’operazione alla spalla circa un mese fa e quindi dovrà stare fuori per qualche tempo. Tuttavia, Mimmo ha stimoli per essere al più presto tra i “caimani” del fondo. In questo quadro, i convocati per la tappa in questione sono i seguenti:

CONVOCATI ITALIA

Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba Nuoto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi); Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri / CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) e Dario Verani (Esercito).

Spetterà quindi a Dario Verani e a Giulia Gabbrielleschi trainare la squadra nostrana, in considerazione dell’assenza anche del bronzo olimpico a Parigi, Ginevra Taddeucci. Da osservare con attenzione le prestazioni di Marcello Guidi e Andrea Filadelli che potrebbero rientrare nel novero degli atleti in rampa di lancio. Domani, a partire dalle ore 16.00, il via delle 10 km femminile e maschile.