Nuoto, cinque italiani chiudono l’avventura in Coppa del Mondo: Ceccon e Pilato protagonisti a Singapore

La Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta si concluderà a Singapore, dove dal 31 ottobre al 2 novembre andrà in scena la terza e ultima tappa. Si preannuncia un appuntamento di elevato spessore agonistico in Asia, con la lotta per il trofeo ancora molto aperta: sul fronte maschile il francese Leon Marchand svetta con 116,4 punti davanti allo svizzero Noe Ponti (115) e al cinese Haiyan Qin (112,6), mentre Thomas Ceccon insegue a quota 91,5; tra le donne testa a testa tra le statunitensi Regan Smith (118,4) e Kate Douglass (118,3), mentre Benedetta Pilato è 22ma (59,7).

A Singapore saranno impegnati cinque italiani: Thomas Ceccon tornerà in acqua dopo aver vinto i 100 stile libero a Shanghai, aver chiuso al secondo posto sui 100 dorso nella località cinese e poi aver collezionato due terzi posti (100 misti e 100 dorso) a Incheon; Alberto Razzetti è salito sul podio per ben quattro volte nei precedenti appuntamenti (secondo sui 400 e terzo sui 200 farfalla a Shanghai, terzo sui 200 farfalle e sui 400 misti a Incheon); Benedetta Pilato (seconda per due volte sui 50 rana), Lorenzo Mora e Nicolò Martinenghi.

Gli azzurri stanno cercando la miglior forma fisica in vista dei Campionati Italiani Assoluti Invernali, che si disputeranno a Riccione dal 14 al 16 novembre. L’evento tricolore farà da antipasto dei Mondiali in vasca corta, in programma a Budapest (Ungheria) dal 10 al 15 dicembre. Di seguito il quadro dettagliato degli italiani convocati per la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto.

CONVOCATI ITALIA COPPA DEL MONDO NUOTO A SINGAPORE

Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Benedetta Pilato, Alberto Razzetti, Lorenzo Mora