Novak Djokovic lamenta problemi fisici: “Ho sentito qualche fastidio al ginocchio sinistro e al destro…”

A caccia del 100° titolo in carriera. Novak Djokovic ha questa ambizione nel Masters1000 di Shanghai, torneo che il campione serbo ha vinto in passato quattro volte, l’ultima nel 2018 in Finale contro Borna Coric. Quest’oggi Nole sarà opposto in semifinale allo statunitense Taylor Fritz, finalista quest’anno agli US Open, e gode dei favori del pronostico dal momento che il californiano non ha mai sconfitto il fuoriclasse di Belgrado nei 9 incontri precedenti.

Un Djokovic che ieri ha perso un set contro il giovane Jakub Mensik. Il ceco, classe 2005, ha fatto vedere dei lampi del suo grande talento e il serbo è stato costretto alla rimonta, esprimendo un ottimo tennis: “Sto giocando bene, un po’ come avevo fatto in stagione a Wimbledon e alle Olimpiadi. Le partite contro tennisti così giovani sono uno stimolo particolare, perché voglio dimostrare la mia forza. Sono soddisfatto di aver prevalso in un match impegnativo“, ha raccontato in conferenza stampa Djokovic.

Una partita però in cui il 24 volte vincitore Slam si è toccato più volte il ginocchio sinistro: “Sì, ho avuto una sensazione strana. L’ho sentita in un paio di punti in partita, ma poi è andato tutto bene. Spero che quando il mio corpo si sarà raffreddato non avrò problemi, perché ne ho già al ginocchio destro Vedremo come andrà“, ha rivelato Nole.

Da capire se Djokovic saprà gestire, come fatto già in passato, le criticità di un fisico spossato dalle mille battaglie affrontate nel corso della sua longeva carriera. La sfida contro Fritz, comunque, dovrebbe essere alla sua portata e vedremo se in Finale ci sarà l’affascinante incrocio con Jannik Sinner o meno, visto l’impegno non banale del n.1 del mondo contro il sorprendente Tomas Machac.