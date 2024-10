NFL 2024 (week 7): i Vikings cadono contro i Lions ed i Kansas City Chiefs rimangono gli unici imbattuti

Si chiude una emozionante week 7 della NFL 2024. Cadono i Minnesota Vikings, per cui i Kansas City Chiefs sono l’unica squadra imbattuta della Lega, iniziando a scavare un primo solco sulle inseguitrici, con gli Houston Texans che si fermano, mentre risalgono prepotentemente Pittsburgh Steelers e Buffalo Bills. Nella NFC, invece, cadono per la prima volta i Minnesota Vikings e vengono superati dai Detroit Lions, al loro inseguimento un’altra squadra della NFC North, i Green Bay Packers, ed i Washington Commanders.

Gli unici imbattuti, quindi, rimangono i Kansas City Chiefs (6-0) che passano in casa dei San Francisco 49ers (3-4) con il punteggio di 28-18 approfittando anche dei 3 intercetti lanciati da un Purdy sempre più in difficoltà. Mahomes ringrazia e passa alla cassa.

Nella AFC facile successo dei Pittsburgh Steelers (5-2) per 37-15 contro i New York Jets (2-5) che hanno davvero poco dal duo Rodgers-Adams. Nella NFC dominio assoluto dei sorprendenti Washington Commanders (5-2) che passeggiano 40-7 contro i derelitti Carolina Panthers (1-6) nonostante l’infortunio di Jayden Daniels in avvio di partita. Nella NFC East tutto facile per i Philadelphia Eagles (4-2) che passeggiano 28-3 in casa dei New York Giants (2-5) con Barkley che domina su corsa con 176 yds e un td.

Nel big match della NFC, anzi interno alla NFC North, arriva il primo ko dei Minnesota Vikings (5-1) che cedono 29-31 contro i Detroit Lions (5-1) con Goff che sbaglia solo 3 lanci, Gibbs corre per 116 yds con 2 td e St. Brown riceve per 112 con una meta. I Green Bay Packers (5-2) proseguono la loro corsa vincendo contro gli Houston Texans (5-2) per 24-22 con un field goal di McManus allo scadere, con il kicker che, giova ricordarlo, è stato inserito nel roster proprio qualche giorno fa.

Nella AFC North i Cincinnati Bengals (3-4) centrano il successo in casa dei Cleveland Browns (1-6) per 21-14 con Burrow da 2 mete, mentre i Buffalo Bills (5-2) demoliscono 34-10 i Tennessee Titans (1-5) con Allen da 323 yds e 2 mete su lancio. I Seattle Seahawks (4-3) passano facilmente 34-14 in casa degli Atlanta Falcons (4-3), mentre nella AFC East, nel match di Londra, i Jacksonville Jaguars (2-5) hanno vita facile 32-16 contro i pessimi New England Patriots (1-6) di questa stagione.

Tutto facile anche per i Denver Broncos (4-3) che superano 33-10 a domicilio i New Orleans Saints (2-5). Più sofferto, invece, il successo dei Los Angeles Rams (2-4) con un 20-15 sui Las Vegas Raiders (2-5).

La week 7 si concluderà questa notte con i Monday night match tra Tampa Bay Buccaneers (4-2) e Baltimore Ravens (4-2) e quello tra Arizona Cardinals (2-4) e Los Angeles Chargers (3-2). Squadre in bye week: Dallas Cowboys e Chicago Bears.