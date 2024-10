NFL 2024 (week 6): successi per Buccaneers, Ravens, 49ers, Packers, Eagles e Lions che distruggono i Cowboys

Prosegue la stagione della NFL 2024 con la week 6 che, oltre al consueto spettacolo, inizia a darci un quadro più chiaro a livello di classifiche. Le due squadre imbattute, Kansas City Chiefs e Minnesota Vikings, erano nel turno di riposo, per cui alle loro spalle si è mosso molto, tra vittorie importanti e infortuni pesanti.

Nel primo dei big match del weekend i Baltimore Ravens (4-2) superano i Washington Commanders (4-2) per 30-23 con Lamar Jackson che lancia per 323 yds, mentre Derrick Henry domina sul terreno con 132 yds e 2 td. Nella NFC i Detroit Lions (4-1) umiliano a domicilio i Dallas Cowboys (3-3) con un eloquente 47-9 con Goff da 315 yds e 3 td, ma il grave infortunio del pass rusher Hutchinson che si rompe la tibia e sarà ai box per lungo tempo. Lo scontro nella NFC West vede i Seattle Seahawks (3-3) cedere al cospetto dei San Francisco 49ers (3-3) per 24-36.

I Philadelphia Eagles (3-2) si scuotono e superano i Cleveland Browns (1-5) per 20-16 con Hurts da 264 yds su lancio e 2 td e AJ Brown da 116 su ricezione. Nella AFC i New England Patriots (1-5) nulla possono contro gli Houston Texans (5-1) e crollano 21-41, mentre nella AFC South gli Indianapolis Colts (3-3) passano in casa dei Tennessee Titans (1-4) per 20-17 con l’evergreen Joe Flacco da 189 yds e 2 td. Nella NFC i Green Bay Packers (4-2) schiantano 34-13 gli Arizona Cardinals (2-4) con Love che lancia per 4 mete e sembra essere tornato ai suoi livelli dopo l’infortunio al ginocchio.

Nella NFC South due match. Gli Atlanta Falcons (4-2) sono passati in casa dei Carolina Panthers (1-5) per 38-20, mentre i Tampa Bay Buccaneers (4-2) hanno demolito a domicilio i New Orleans Saints (2-4) per 51-27 con un secondo tempo da 28-0 e un attacco dominante. Mayfield da 325 yds e 4 td, Tucker corre per 136 e una mete, quindi Godwin riceve per 125 e 2 td. Nella AFC, i Las Vegas Raiders (2-4) vengono fermati 13-32 in casa dai Pittsburgh Steelers (4-2) per 13-32, mentre nella AFC West i Denver Broncos (3-2) inciampano in casa 13-26 contro i Los Angeles Chargers (3-2) con Herbert da 237 yds e una meta.

Infine i New York Giants (2-4) cadono in casa contro i Cincinnati Bengals (2-4) con il punteggio di 7-17 con la squadra dell’Ohio che prova a risalire la china in classifica. I Chicago Bears (4-2) non hanno problemi nel match di Londra e superano i Jacksonville Jaguars (1-5) per 35-16.

La week6 si concluderà questa notte con il Monday Night match tra New York Jets e Buffalo Bills. Squadre in bye: Kansas City Chiefs, Los Angeles Rams, Miami Dolphins e Minnesota Vikings.