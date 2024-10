NFL 2024, ancora imbattuti i Vikings, successi per Cowboys, Ravens, Commanders e Packers

È andata in archivio la week 5 della NFL 2024 con match quanto mai indicativi e importanti. Prosegue il cammino immacolato dei Minnesota Vikings, unica squadra ancora imbattuta, in attesa dei Kansas City Chiefs che scenderanno in campo questa notte.

Il big match della notte vede i Pittsburgh Steelers (3-2) cadere in casa contro i Dallas Cowboys (3-2) 17-20 con i texani che piazzano due mete nel finale e rimontano i giallo-neri con Prescott da 352 yds e 2 td su lancio. Si fermano anche i Seattle Seahawks (3-2) che inciampano in casa contro i New York Giants (2-3) 20-29 con gli ospiti che volano con Tracy Jr da 129 yds su corsa e Slayton da 122 e un td su ricezione.

Ancora un ko per i Los Angeles Rams (1-4) che cedono 19-24 contro gli incerottati Green Bay Packers (2-2). Nell NFC West prosegue il pessimo momento dei San Francisco 49ers (2-3) che vengono fermati in casa dagli Arizona Cardinals (2-3) per 23-24 con gli ospiti che piazzano un clamoroso 11-0 per chiudere i conti. Nella AFC West i Denver Broncos (3-2) dominano 34-18 contro i Las Vegas Raiders (2-2). Il big match della AFC tra Houston Texans (3-1) e Buffalo Bills (3-2) vede il successo di Stroud e compagni con il QB che lancia per 351 yds e conferma come i texani quest’anno siano una squadra da corsa.

I New York Jets (2-3) nulla possono contro i lanciatissimi Minnesota Vikings (5-0) che, nel match di Londra, vincono 23-17 e rimangono imbattuti. I Chicago Bears (3-2) demoliscono 36-10 i Carolina Panthers (1-4) con Caleb Williams da 304 yds e 2 mete, mentre Moore riceve per 105 e 2 td. Nell AFC North i Cincinnati Bengals (1-4) cadono all’overtime contro i Baltimore Ravens (3-2) nonostante un Joe Burrow da 392 yds e ben 5 td. Chase riceve per 193 e 2 mete, ma i Ravens dominano con Henry e Lamar Jackson sulle corse.

Nella NFC East i New England Patriots (1-4) perdono 10-15 in casa contro i Miami Dolphins (2-3), nella AFC South trovano il primo sorriso i Jacksonville Jaguars (1-4) che piegano gli Indianapolis Colts (2-3) 37-34 con Lawrence da 371 yds su lancio e 2 td e Bigsby da 101 yds su corsa e 2 mete. Prosegue l’ottimo inizio di stagione dei Washington Commanders (4-1) che hanno la meglio anche sui Cleveland Browns (1-4) per 34-13 con Daniels da 238 yds su lancio e McLaulin da 112 su ricezione. Nella NFC South gli Atlanta Falcons (3-2) vincono 36-30 all’overtime la battaglia contro i Tampa Bay Buccaneers (3-2) con un Kirk Cousins da 509 yds (nuovo record di franchigia) e 4 td.

La week5 si concluderà questa notte con il Monday Night march tra Kansas City Chiefs (4-0) ed i New Orleans Saints (2-2). Bye week per Detroit Lions, Philadelphia Eagles, Tennessee Titans e Los Angeles Chargers.