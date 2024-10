New Zealand-Ineos Britannia, America’s Cup 2024: programma, orari, tv, streaming

Ancora pochi giorni di attesa in vista della sfida tra Emirates Team New Zealand e Ineos Britannia valevole per l’America’s Cup 2024, in programma a Barcellona a partire da sabato 12 ottobre. La serie che metterà in palio la 37ma Coppa America si svilupperà al meglio delle 13 regate, quindi alzerà al cielo la Vecchia Brocca il primo team capace di raggiungere quota 7 punti.

Grande curiosità per assistere nelle acque catalane al confronto tra il Defender ed il Challenger of Record, che ha vinto la Louis Vuitton Cup battendo in semifinale Alinghi Red Bull Racing per 5-2 ed in finale Luna Rossa Prada Pirelli con il punteggio di 7-4. I Kiwi sono invece i campioni in carica e puntano alla terza affermazione consecutiva dopo i trionfi del 2017 e del 2021.

I britannici vanno invece a caccia della prima vittoria nella competizione sportiva più antica al mondo, dopo 60 anni di attesa dall’ultima apparizione in America’s Cup (1-3 di Sovereign contro gli americani di Constellation nel 1964). Si preannuncia una sfida stellare tra le coppie di timonieri composte da Ben Ainslie e Dylan Fletcher (per Ineos) e da Peter Burling e Nathan Outteridge.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di New Zealand-Ineos Britannia, match race della 37ma America’s Cup. Tutte le regate verranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming su Mediaset Inifinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NEW ZEALAND-INEOS AMERICA’S CUP 2024

Il programma di giornata inizierà sempre alle ore 14.10.

Sabato 12 ottobre: gara-1 e gara-2.

Domenica 13 ottobre: gara-3 e gara-4.

Lunedì 14 ottobre: eventuali recuperi.

Martedì 15 ottobre: eventuali recuperi.

Mercoledì 16 ottobre: gara-5 e gara-6.

Giovedì 17 ottobre: eventuali recuperi.

Venerdì 18 ottobre: gara-7 ed eventuale gara-8.

Sabato 19 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Domenica 20 ottobre: eventuali gara-11 e gara-12.

Lunedì 21 ottobre: eventuale gara-13.

Martedì 22 ottobre-Domenica 27 ottobre: eventuali recuperi.

PROGRAMMA AMERICA’S CUP 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.