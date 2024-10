NBA, i risultati della notte (28 ottobre): Boston e Cleveland rimangono imbattute, primo ko per i Lakers. 6 punti per Fontecchio

Rimangono in tre le squadre imbattute in NBA. I Boston Celtics si aggiudicano uno dei big match della notte, la sfida ad alta quota ad est con i Milwaukee Bucks, per 119 a 108; un Jason Tatum non scintillante (15 punti con 6/16 al tiro) lascia spazio a Jaylen Brown, protagonista con 30 punti, affiancato dai 28 dalla panchina di Payton Pritchard con 8 triple. Terza sconfitta in fila per Antetokounmpo e i suoi.

L’altra squadra imbattuta, assieme anche agli Oklahoma City Thunder, sono i Cleveland Cavaliers: bella vittoria in rimonta sui New York Knicks per 104-110, con ancora un ottimo Darius Garland sugli scudi da 34 punti di cui 15 nell’ultimo campo. Balbettante Jalen Brunson, con 21 punti ma 8/24 al tiro. Di questo novero non fanno più parte i Los Angeles Lakers: dopo una partenza lampo, i losangelini si fanno rimontare dai Phoenix Suns, che vincono la loro terza partita stagionale con i 33 punti di Booker e i 30 di Durant; serata storta per LeBron James, con 11 punti e 3/14 al tiro: è umano anche lui.

Prima vittoria della stagione per i Denver Nuggets, che hanno bisogno del supplementare per avere la meglio dei Toronto Raptors, sopra anche di 15 lunghezze a inizio secondo tempo grazie alla quasi tripla doppia di Scottie Barnes (21 punti, 12 rimbalzi e 9 assist oltre 5 recuperi) e i 16+19 di Jakop Poetl. I campioni 2023 però se la cavano con Jamal Murray che firma il pari a 4 decimi dalla fine mentre nel supplementare sale in cattedra Nikola Jokic, che chiude a 40. Si sbloccano anche i Sacramento Kings, che con i 24 di Fox e i 23 di DeRozan vincono comodamente contro i Portland Trail Blazers.

Ok anche i Dallas Mavericks, che fra le mura amiche superano gli Utah Jazz per 110-102, nonostante Luka Doncic non viva una serata stellare al tiro (15 punti e 5/22), ci pensano Irving (23) e Thompson (18) a fare la parte dei leoni. Da segnalare però il brutto infortunio all’ala dei Jazz Taylor Hendricks, uscito in barella dopo la rottura del perone e la lussazione della caviglia.

Sfide interessantissime anche ad Est: a Orlando la scena è tutta per Paolo Banchero, che trascina i Magic alla vittoria sugli Indiana Pacers con 50 punti, il più giovane della storia della franchigia e a un solo assist dalla tripla doppia, (13 rimbalzi e 9 assist per lui). Dato sfiorato anche da Tyrese Haliburton, con 19 punti, 9 rimbalzi e 10 assist, ma Indiana sta facendo più fatica del previsto con una sola vittoria in quattro partite. Esultano anche i Miami Heat, che vincono facile sui derelitti Detroit Pistons per 106-98; partita anonima per Simone Fontecchio, 6 punti con 2/9 complessivo dal campo a cui aggiunge quattro rimbalzi.

Gli Washington Wizards passano ad Atlanta con i 25 punti di Kyle Kuzma e i 26 di Jordan Poole nella sfida tra le prime due scelte dell’ultimo NBA Draft: Alex Sarr e Zaccharie Risacher non si mettono particolarmente in mostra. Gli Houston Rockets invece vincono la seconda partita stagionale sui San Antonio Spurs limitando la rimonta degli speroni grazie ai 36 di Jalen Green, mentre i Chicago Bulls sono corsari sul campo dei Memphis Grizzlies.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Orlando Magic-Indiana Pacers 119-115

Toronto Raptor-Denver Nuggets 125-127 OT

New York Knicks-Cleveland Cavaliers 104-110

Miami Heat-Detroit Pistons 106-98

Boston Celtics-Milwaukee Bucks 119-108

Atlanta Hawks-Washington Wizards 119-121

San Antonio Spurs-Houston Rockets 101-106

Memphis Grizzlies-Chicago Bulls 123-126

Dallas Mavericks-Utah Jazz 110-102

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 111-98

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 109-105