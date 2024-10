NBA, i risultati della notte (27 ottobre): Lakers e Celtics ancora imbattuti, LeBron James in tripla doppia. Segnali da Fontecchio

Un sabato impegnativo in NBA, con dieci partite disputate. La nobiltà della Lega rimane ancora imbattuta: sia i Boston Celtics che i Los Angeles Lakers escono vittoriosi dai propri impegni e salgono 3-0 con il proprio record. Losangelini che si impongono in rimonta sui Sacramento Kings con i 31 punti di Anthony Davis e la tripla doppia di Lebron James da 32, 14 rimbalzi e 10 assist, mentre per i campioni in carica ci vuole un Jayson Tatum da 37 per superare i Detroit Pistons, che ottengono qualcosina anche da Simone Fontecchio (11).

Con tre vittorie e nessuna sconfitta ci sono anche i Cleveland Cavaliers, corsari contro i derelitti Washington Wizards, imprimendo lo strappo decisivo nel terzo parziale. Donovan Mitchell trascina i suoi con 30 e 5 rimbalzi, Jarrett Allen e Darius Garland lo affiancano a 23, mentre il migliore per la squadra della Capitale è Bilal Coulibaly con 23.

I Phoenix Suns vincono il big match con i Dallas Mavericks per 114-102 grazie ad un ottimo primo tempo; Kevin Durant è costretto agli straordinari con 31 punti per respingere le offensive di Luka Doncic, autore di un quarantello; per i texani è solo il big three con Irving e Klay Thompson a produrre risultati. Ad Ovest bene anche Oklahoma City, che nel secondo quarto imprime lo strappo decisivo contro i Chicago Bulls: la coppia Gilgeous-Alexander-Holmgren fa paura, ma è Jalen Williams il migliore con 24 punti, mentre i Minnesota Timberwolves ed i Memphis Grizzlies salgono a due successi in stagione superando i Toronto Raptors (24 per Randle ed Edwards) e gli Orlando Magic (22 per Santi Aldama).

Primi sorrisi stagionali per San Antonio Spurs, Miami Heat e Los Angeles Clippers. I velieri lasciano al palo i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che prova a fare pentole e coperchi con i suoi 41 punti ma non basta contro la serata di grazia di Norman Powell da 37 e 7/11 da tre. Spurs che vincono il derby del Texas nel finale con gli Houston Rockets con i 29 e 7 rimbalzi per Victor Wembanyama, mentre Jalen Green (29 anche per lui) si lecca le ferite per aver sbagliato il tiro del pari allo scadere; gli Heat invece sorridono con i 29 di Jimmy Butler per avere ragione degli Charlotte Hornets.

NBA, I RISULTATI DELLA NOTTE

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers 104-109

Washington Wizards-Cleveland Cavaliers 116-135

Detroit Pistons-Boston Celtics 118-124

Charlotte Hornets-Miami Heat 106-114

Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 112-101

Memphis Grizzlies-Orlando Magic 124-111

Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder 95-114

San Antonio Spurs-Houston Rockets 109-106

Phoenix Suns-Dallas Mavericks 114-102

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings 131-127