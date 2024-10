NBA 2024-2025, stasera comincia la Regular Season. Fontecchio cerca minuti importanti a Detroit, Gallinari ancora senza squadra

Con la sfida tra i campioni in carica dei Boston Celtics e gli ambiziosi New York Knicks scatterà questa notte (palla a due alle ore 01.30) la NBA 2024-2025. Successivamente ci sarà anche il match che mette di fronte i Los Angeles Lakers di LeBron James e i Minnesota Timberwolves di Anthony Edwards. Un avvio dunque decisamente scoppiettante per la lega più importante del mondo, in una stagione che al momento vede ai nastri di partenza un solo giocatore italiano.

Simone Fontecchio è, infatti, l’unico rappresentante del basket italiano quando si sta per alzare la prima palla a due della stagione. I problemi per l’infortunio al piede, che gli hanno fatto saltare l’estate con la Nazionale, sono ormai sistemati e il nativo di Pescara si trova a vivere un anno molto importante per la sua carriera, forse decisivo anche per la sua permanenza negli Stati Uniti, sempre con la maglia dei Detroit Pistons

Quale sarà la stagione dei Pistons è tutta da capire. Dopo l’addio a coach Monty Williams, la dirigenza ha deciso di ripartire da J.B Bickerstaff e da una squadra composta da alcuni giovani di ottimo livello, ma che devono ancora dimostrare di poter far parte di un team vincente da playoff, e poi una serie di veterani come Tobias Harris e Tim Hardaway JR, che vantano tante stagioni nella lega e che possono portare esperienza in un contesto che vuole emergere.

Proprio l’arrivo dei sopra citati potrebbe portare un po’ di problemi a Fontecchio all’interno delle rotazioni. Nelle sfide di preseason l’azzurro, però, ha risposto presente con alcune prestazioni di buon livello. Simone è certo che partirà dalla panchina e l’obiettivo è quello di costruirsi un ruolo importante, magari anche come tiratore specialista nei meccanismi offensivi di Bickerstaff. Sarà fondamentale per Fontecchio farsi trovare subito pronto fin dalle prime partite, sfruttando i minuti che gli verranno concessi.

Per il momento Simone Fontecchio è l’unico italiano, con la speranza che possa aggiungersi all’abruzzese anche Danilo Gallinari, che a 36 anni compiuti sta ancora cercando una squadra. Il Gallo vorrebbe l’ultimo contratto della sua carriera in NBA, magari in una squadra che può lottare per i titolo, con un ruolo di veterano che esce dalla panchina e che possa dare pochi minuti di qualità. Il nome di Gallinari è stato accostato a numero squadra, ma finora ancora nessuna trattativa è stata conclusa. Intanto Danilo si allena e spera davvero di ricevere la telefonata giusta.