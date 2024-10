Musetti-Goffin, secondo rinvio di fila: nuovo orario a Shanghai, programma, tv, streaming

Sarà la volta buona? Lo si spera. Domani, lunedì 7 ottobre, Lorenzo Musetti affronterà il belga David Goffin, nel secondo turno del Masters1000 di Shanghai. Il toscano, n.15 del seeding, ha goduto di un bye per il primo round e quindi era in attesa di capire quale sarebbe stato il suo prossimo avversario. Una vecchia conoscenza che Lorenzo avrebbe dovuto affrontare ieri, ma la pioggia ha scombinato i piani.

La perturbazione che si è abbattuta nella sede asiatica ha costretto gli organizzatori a cancellare lo schedule di tutti gli incontri previsti sui campi esterni (privi del tetto) ieri e oggi e per questo motivo la partita tra il carrarino e il belga ha subìto un duplice posticipo. Vedremo se ci sarà modo di precedere, per non andare ulteriormente a complicare lo sviluppo regolare del torneo.

Sono due i precedenti tra questi due giocatori e in entrambi i casi ha vinto l’italiano. Nel primo incrocio, ovvero nel Roland Garros del 2021, Musetti si impose con il punteggio di 6-0 7-5 7-6 (3). La replica è arrivata l’anno dopo, sempre in un torneo del Grande Slam, ovvero agli US Open. Lorenzo la spuntò in un’autentica battaglia sul punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6 (9). L’allievo di Simone Tartarini, chiaramente, punta a una replica.

La partita tra Lorenzo Musetti e David Goffin, in programma domani sul campo-7 e valida per il secondo turno del Masters1000 di Shanghai, sarà la seconda nello schedule e non inizierà prima delle 07.00 italiane. A precedere l’incontro, ci sarà l’incrocio tra il ceco Machac e l’australiano Vukic. La trasmissione televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena); in diretta streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-GOFFIN ATP SHANGHAI 2024

Lunedì 7 ottobre

CAMPO 7 – Inizio alle ore 06.00 italiane

T. Machac [30] vs A. Vukic [Q]

Non prima delle 07.00 italiane

L. Musetti [15] vs D. Goffin

PROGRAMMA MUSETTI-GOFFIN ATP SHANGHAI 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) o Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport