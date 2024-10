Musetti-Draper oggi, ATP Vienna 2024: orario, tv, programma, streaming

Dopo la bellissima vittoria contro Alexander Zverev, Lorenzo Musetti torna quest’oggi in campo per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano affronterà il britannico Jack Draper, andando a caccia della sua quarta finale della stagione, la seconda sul cemento dopo quella in Cina a Chengdu.

Un momento davvero eccellente quello di Musetti, che si è reso protagonista di una prestazione eccezionale contro Zverev. Il toscano aveva perso il primo set per 6-2, ma ha saputo poi prendersi il secondo dopo un tie-break molto tirato. Nel terzo Musetti si è portato subito sul 3-0 con doppio break di vantaggio e poi è riuscito a difendersi, andando a chiudere sul 6-4.

Draper ha sempre battuto Musetti nei due precedenti finora disputati ed entrambi sul cemento indoor. Il primo addirittura alle Next Gen Finals di Milano nel 2022, mentre il secondo nel 2023 agli ottavi del torneo di Sofia con il punteggio di 7-5 6-2.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Musetti-Draper, valevole per la semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MUSETTI-DRAPER ATP VIENNA 2024

Sabato 26 ottobre

Secondo match non prima delle 15.00 Lorenzo Musetti-Jack Draper (Gbr) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza

Dalle 13.00 Erler/Miedler (Aut/Aut) – Heliovaara/Patten (Fin/Gbr)

PROGRAMMA MUSETTI-DRAPER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport.