MotoGP, scatta il weekend di Motegi. Bagnaia deve risolvere i problemi per sfidare Martin

Nel cuore della notte italiana prenderà il via l’attesissimo e fondamentale fine settimana del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Motegi ci attende una tre-giorni di estrema importanza per la lotta al titolo che, dopo quanto avvenuto a Mandalika, sembra sempre più una corsa a due.

La classifica generale, dopo la tappa indonesiana, infatti, vede al vertice ancora una volta Jorge Martin con 366 punti contro i 345 di Francesco Bagnaia che, a questo punto, deve recuperare 21 punti al nativo di Madrid. In terza posizione troviamo Enea Bastianini con 291 punti, mentre è quarto Marc Marquez con 288.

Siamo entrati ufficialmente nella fase decisiva del campionato e si andrà a chiudere una tripletta (dopo Misano-2 e Indonesia) che potrebbe davvero indirizzare la corsa verso il titolo. Davanti a tutti troviamo un Jorge Martin sempre più convinto dei propri mezzi e determinato a non mollare di un millimetro la grande occasione della sua carriera.

Dall’altra parte, invece, “Pecco” Bagnaia deve assolutamente invertire la rotta. Non tanto a livello di prestazioni, quanto di feeling con la sua moto. Nelle ultime settimane, infatti, la gomma posteriore lo sta letteralmente mandando in difficoltà tra partenze ad handicap e larghi tratti delle gare nelle quali gli pneumatici non sono performanti.

Il venerdì di Motegi prenderà il via alle ore 03.45 italiane (le ore 10.45 locali) con i primi 45 minuti delle prove libere, mentre alle ore 08.00 scatteranno le pre-qualifiche. 60 minuti che andranno a definire la top10 che, nella giornata di sabato, potrà evitare la pericolosa Q1 nel corso delle qualifiche.