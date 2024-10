MotoGP, quattro gare alla fine del Mondiale: i precedenti di Bagnaia e Martin nelle prossime piste

Jorge Martin e Francesco Bagnaia sono ingaggiati in un furioso corpo a corpo per la conquista del Mondiale MotoGP 2024. I punti di distacco fra i due sono 10, ovverosia nulla, considerando come manchino quattro appuntamenti al termine della stagione. Al riguardo, ci si può portare avanti per capire quali sono i precedenti dell’uno e dell’altro sulle piste rimanenti.

PHILLIP ISLAND – Storicamente amica di Bagnaia, che nel 2019 (nella annata da rookie) disputò la miglior gara della stagione, giungendo quarto. Nel 2022 arrivò un preziosissimo terzo posto nella rincorsa all’Iride, in quanto Fabio Quartararo si stese. Lo scorso anno, Pecco corse con intelligenza e giunse secondo. Viceversa Martin scivolò al quinto posto finale, pagando a caro prezzo l’azzardo di montare gomma soft. Lo spagnolo è sempre stato velocissimo in qualifica (2 pole), ma in gara non ha mai quagliato.

BURIRAM – Una delle chiavi del Mondiale vinto da Bagnaia nel 2022, poiché giunse terzo in condizioni ibride, mentre Fabio Quartararo naufragò. Martin ha vinto il GP del 2023, battendo in volata Brad Binder (poi penalizzato) e proprio Pecco, nuovamente a podio.

SEPANG – Nel 2022 Bagnaia ha dominato in lungo e in largo, mettendo di fatto la parola fine sulla conquista del titolo. Nel 2023 ha invece fatto più fatica, ma è comunque arrivato terzo, proprio davanti a Martin, sovrastato prestazionalmente dall’italiano. Anche qui l’iberico vanta una pole (2022), seguita però da una caduta ingenua.

VALENCIA – C’è poco da dire, Bagnaia ci ha vinto due volte negli ultimi tre anni ed è arrivato nono nel mezzo, quando però doveva badare esclusivamente a vedere la bandiera a scacchi per laurearsi Campione. Martin spesso in pole e sul podio, ma il successo gli si è sempre negato.

Tutti i tracciati sorridono a Pecco. Però questi sono solo i precedenti. I tempi cambiano e ogni stagione fa storia a sé. Quantomeno il piemontese può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti, sapendo come ognuna delle quattro piste restanti gli abbia regalato soddisfazioni.