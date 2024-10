MotoGP, Pedro Acosta salta il GP d’Australia: lo spagnolo dichiarato non idoneo

Il Gran Premio di Phillip Island avrà un protagonista in meno sulla griglia di partenza. Fra coloro che parteciperanno alla gara di MotoGp non ci sarà Pedro Acosta: il pilota spagnolo della Red Bull GASGAS Tech3 è stato dichiarato non idoneo a correre nella gara che partirà fra poche ore.

Il giovane spagnolo era caduto durante la Sprint Race di ieri, venendo disarcionato dalla sua moto a tre giri dal termine. Le visite al termine della corsa avevano escluso fratture, nonostante un forte dolore alla spalla sinistra, ma ulteriori esami hanno spinto i dottori a dichiararlo non idoneo a correre.

Eppure qualche ora fa lo spagnolo aveva dichiarato, durante un incontro con la stampa, di sentirsi meglio rispetto al momento della caduta: “Ho dolore alla spalla, è stata una caduta dura. Ma in ogni caso non fa male come all’inizio, non c’è niente di rotto, è come se la spalla fosse uscita e rientrata, e i legamenti sono abbastanza infiammati e dolorosi. Ma non c’è nulla di rotto“.

Acosta dunque non ci sarà in gara tra poche ore, lo spagnolo sarebbe dovuto partire dalla quindicesima casella. Guadagnano così una posizione Jack Miller, Augusto Fernandez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Takaaki Nakagami e Lorenzo Savadori.