MotoGP, Miguel Oliveira operato al polso destro: il portoghese salterà i GP del Giappone e d’Australia

Ci sono aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Miguel Oliveira. Il pilota portoghese del Team Trackhouse era stato protagonista di una brutta caduta nel corso della prima sessione di prove libere del GP di Indonesia, 15° appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Oliveira è stato vittima di un highside tra curva 3-4, venendo lanciato letteralmente dalla sua Aprilia.

Trasportato al centro medico si era compreso immediatamente che le conseguenze non fossero lievi e per questo il lusitano è stato costretto a saltare il week end indonesiano. La diagnosi era stata di una frattura al polso destro e la TAC a cui si era sottoposto presso l’ospedale di Mataram aveva suggerito l’intervento chirurgico per favorire i tempi di recupero.

E così, lunedì 30 settembre, Oliveira è stato operato a Lisbona e gli è stata inserita una placca per minimizzare la lesione. Per questo, non lo vedremo in azione nei prossimi GP del Giappone (4-6 ottobre) e d’Australia (18-20 ottobre) e l’obiettivo del centauro portoghese sarà quello di tornare in sella alla sua Aprilia per l’appuntamento in Thailandia (25-27 ottobre), oppure in Malesia (1°-3 novembre).

Un 2024 che vedrà la chiusura del rapporto di Miguel con il Team Trackhouse dal momento che vestirà la tenuta del Team Pramac sulla Yamaha M1 l’anno prossimo. Avrà un contratto biennale e la Casa di Iwata spera di poter sfruttare le doti anche di grande collaudatore del lusitano per recuperare terreno rispetto alla concorrenza, visto il chiaro ritardo della Casa dei tre diapason, specie se si guarda a quanto sta facendo la Ducati nella classe regina.