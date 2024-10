MotoGP, Maverick Vinales: “Contento della prima fila ma il traffico mi ha negato il secondo tentativo”

Maverick Vinales è soddisfatto dopo aver centrato il terzo tempo nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP2024. Sul tracciato di Phillip Island il pilota del team Aprilia ha messo in mostra una delle sue migliori versioni di questa parte di stagione, risultando uno dei pochi a battagliare con Jorge Martin per il giro più veloce.

La pole position è stata firmata, come detto, dal portacolori del team Ducati Pramac con un sensazionale 1:27.296 davanti a Marc Marquez distante 594 millesimi quindi terzo proprio Maverick Vinales a 695. Quarta posizione per Marco Bezzecchi a 1.079, quinta per Francesco “Pecco” Bagnaia a 1.182, sesta per Raul Fernandez a 1.202, quindi settimo Franco Morbidelli a 1.326 davanti ad Alex Marquez, Alex Rins, Enea Bastianini, Brad Binder e Fabio Di Giannantonio che completano la top12.

Dopo aver concluso le sue qualifiche, il pilota catalano ha analizzato la Q2 ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di quanto fatto, ma che peccato non aver potuto completare il secondo tentativo. Purtroppo ho trovato un po’ di traffico, sotto forma di alcuni piloti che procedevano lentamente, quindi ho dovuto rallentare e ho preso la bandiera a scacchi. Ad ogni modo guardo il bicchiere mezzo pieno, ovvero al fatto che proseguiamo nei miglioramenti e stiamo provando a chiudere il gap notevole che, al momento, abbiamo nei confronti della Ducati”.

Maverick Vinales si concentra poi sulla Sprint Race che scatterà alle ore 06.00 italiane: “Ci proverò. Voglio dare il massimo. Siamo migliorati tanto anche sul bagnato, per cui siamo pronti per ogni evenienza”.