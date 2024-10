MotoGP: Marquez svetta sul bagnato nel warm-up del GP di Thailandia, preoccupa Bagnaia

Si apre con una sessione interlocutoria la domenica dedicata al GP di Thailandia, appuntamento numero diciotto del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend presso il circuito internazionale di Buriram. In occasione del warm-up infatti a svettare è stato Marc Marquez, abile a sfruttare al massimo le precarie condizioni dell’asfalto, molto bagnato in alcune parti e più asciutto in altre.

Il pilota attualmente in forza al Team Gresini nello specifico ha segnato il tempo di 1:39.056, precedendo la Ducati Pramac del leader della classifica piloti Jorge Martin, secondo a +0.144 davanti a Luca Marini, terzo a +0.372. Lontano invece Francesco “Pecco” Bagnaia, soltanto nono con un ritardo di +1.004 e sfoggiando un feeling non particolarmente positivo con una pista che, in occasione della gara lunga, potrebbe essere ancora più bagnata.

Conferme invece da Franco Morbidelli, i quale si è accomodato al quarto posto con un gap di +0.482 rispetto a Marquez. Bene anche la KTM di Pedro Acosta, quinto con +0.584, così come quella di Jack Miller, sesto a +0.768 e l’Aprilia di Maverick Vinales (+0.824).

Da segnalare poi l’ottavo piazzamento di Marco Bezzecchi (Pertamina VR46 Racing Team) con +0.955, mentre il compagno di squadra Fabio Di Giannantonio si è accontentato della decima piazza con +1.193. Solo diciottesimo infine il vincitore della Sprint Enea Bastianini, fermatosi a +1.654.