MotoGP, Jorge Martin: “Troppo rischioso lottare con Marquez, ho pensato ai punti per il Mondiale”

Jorge Martin ha concluso il Gran Premio d’Australia di MotoGP al 2° posto. Il centauro della Ducati Pramac si è attestato alla piazza d’onore della gara odierna alle spalle di Marc Marquez (Ducati Gresini) e Francesco Bagnaia (Ducati Factory Lenovo).

Per la verità, lo spagnolo ha comandato a lungo. Cionondimeno, ha dovuto arrendersi alla superiorità del più anziano connazionale, autore di una prestazione sensazionale, poiché capace di vincere in rimonta. In ogni caso, il ventiseienne madrileno ha guadagnato altri 4 punti al rivale per il titolo iridato.

Dunque si tratta dell’ennesimo secondo posto “utile” per Martinator, ora issatosi a +20 su Pecco nella classifica generale. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo ai microfoni di Dorna Sports da subito dopo aver concluso la gara, con ancora prima ancora di prendere parte alla cerimonia per il prezioso piazzamento conseguito.

“È stata sicuramente una gara difficile. Mi sentivo bene, avevo le stesse sensazioni di ieri. Però il vento era molto forte e questo ha reso complicata la costruzione di un margine di sicurezza sugli avversari. Mi sono reso conto che non ce l’avrei fatta a fare il vuoto.

Ci ho provato, mi sono messo a girare tra 1’27 alto e 1’28 basso, ma non è stato sufficiente. Sapevo che Marquez era dietro di me ed ero sicuro che avrebbe provato a fare qualcosa. Lui corre senza avere niente da perdere. Quando mi ha attaccato, ho provato a controbattere, ma ho capito che battagliare era troppo rischioso.

Così mi sono accontentato del secondo posto, ho badato a portare a casa questo piazzamento e i 20 punti. Va bene così, ho guadagnato terreno nel Mondiale questo weekend. Adesso si torna in Asia e quella della Thailandia è una pista che mi piace”.