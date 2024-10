MotoGP, Jorge Martin: “Sono a posto sul giro secco, mentre sul passo sto facendo un po’ di fatica”

Venerdì tutto sommato abbastanza positivo a Motegi per Jorge Martin, autore del terzo tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il leader del campionato si è attestato a 132 millesimi dalla miglior prestazione assoluta della KTM di Brad Binder, facendo comunque meglio del suo rivale per il titolo Francesco Bagnaia (7°) e accedendo agevolmente al Q2.

“Oggi la KTM si è dimostrata in gran forma, ma lo sono anche tutte le altre Ducati. Siamo a posto sul giro secco, mentre sul passo gara non ne vedo tanti forti ma io sto soffrendo un po’. Non mi trovo benissimo, ho fatto un po’ di fatica con il davanti quindi spero di mettermi a posto se non per domani, visto che dovrebbe piovere, almeno per domenica“, dichiara Martinator a fine giornata.

Lo spagnolo del team Pramac ha poi toccato il tema gomme, un fattore importante verso il Gran Premio: “Avevamo solo oggi per lavorare e mi sono concentrato più sulla gomma soft, un po’ come tutti. Per tre giri va molto bene ma poi cala e alla fine diventa difficile guidare, non c’è trazione. Comunque sarà uguale per tutti e chi riuscirà a gestire e capire le gomme al meglio vincerà domenica“.

Sulla possibilità di utilizzare la soft posteriore anche nella gara della domenica, Martin non si è voluto sbilanciare ai microfoni di Sky Sport: “Stamattina già al terzo giro abbiamo girato 1’45” basso con la media, è importante capire bene perché sarà una gara lunga, di 24 giri, non sono sicuro ancora“.