MotoGP, Jorge Martin: “Con la pioggia mi è mancato qualcosa: pago l’errore in qualifica”

Quarta posizione per Jorge Martin, che è riuscito a fare una bella rimonta dall’undicesima posizione della partenza nella Sprint Race del Gran Premio del Giappone. Lo spagnolo del Team Ducati Pramac riesce a rimanere in testa al Mondiale con un margine di 15 punti rispetto a Bagnaia.

Ecco l’analisi di Martinator ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Il mio sabato è stato complicato: ho fatto un errore in qualifica dopo la caduta che poi ho pagato in gara. Sono riuscito a riprendere velocemente le posizioni in gara con la partenza, ma ci è mancato qualcosa quando ha cominciato a piovere: non me la sono sentita di spingere a tutta, ho perso un po’ il ritmo giusto, però nel finale mi sono riavvicinato a Marc. Per domani ho visto un po’ di cose che mi possono aiutare”.

Sulle difficoltà avute con la pioggia rispetto a Marquez: “La partenza è stata fantastica e tutto è andato più o meno come mi aspettavo, ma domani sarà più difficile perché tutti sanno la linea e la traiettoria giusta. Nel T3 e nel T4 c’erano alcuni punti in cui pioveva molto e io chiudevo troppo, vedevo Marc che in quei momenti scappava via, mentre io rimanevo più indietro. Non voglio prendere rischi che non servono: preferisco arrivare quarto piuttosto che cadere. Domani le condizioni dovrebbero essere migliori, oggi sono state difficili specie in alcune fasi e in alcuni punti della pista”.

In vista di domani sulla gestione delle gomme: “Sulla mia moto ho visto diversi dettagli sulle mappe che si possono migliorare in vista di domani: sarà una gara lunga in cui le gomme caleranno tanto e bisognerà stare molto attenti. Io sono stato a lungo dietro Marc e penso che lui oggi fosse il più forte: se non perdeva tempo con Enea forse avrebbe anche vinto. Quando piove lui rischia un po’ di più, invece io perdevo. Se ci sarà questa situazione domani, spero di essere più forte“.