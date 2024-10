MotoGP in tv, GP Giappone 2024: orari qualifiche e Sprint Race 5 ottobre, streaming, programma TV8 e Sky

Domani, sabato 5 ottobre, giornata piuttosto intensa in Giappone, sede del sedicesimo round del Motomondiale 2024. Sul tracciato di Motegi assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista molto tecnica che non darà respiro ai centauri, viste le tante zone della pista a veloce percorrenza.

Francesco Bagnaia dovrà spingere per trovare il feeling giusto nella classe regina. Un venerdì in cui Pecco ha voluto subito capire il feeling con la GP24. Sul passo gara, il piemontese ha messo in mostra un passo convincente, inanellano diverse tornate su tempi interessanti. Sul time-attack, un lungo in curva-11, non gli ha permesso di ottenere un crono migliore del settimo.

In vista delle qualifiche e della Sprint non saranno ammessi errori, anche perché il distacco di 21 punti in classifica generale dal leader del campionato, Jorge Martin, non è di poco conto. L’iberico, dal canto suo, dovrà lavorare per migliorare il rendimento sulla lunga durata, per essere all’altezza di Bagnaia. Vedremo se Marc Marquez ed Enea Bastianini sapranno inserirsi.

Il sabato del GP del Giappone, sedicesimo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle pre-qualifiche di Moto3 e Moto2 e delle prove libere odierne delle tre categorie.

MOTOGP OGGI TV GP GIAPPONE 2024

Sabato 5 ottobre (orari italiani)

Ore 1.40-2.10 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 2.25-2.55 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.10-3.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 4.15-4.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.50-5.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.15-6.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.45-7.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 7.10-7.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 8.00, MotoGP Sprint Race (12 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP del Giappone, sedicesimo round del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208). Vi sarà inoltre la copertura in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race della massima cilindrata. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere di MotoGP e le pre-qualifiche di Moto3 e di Moto2 saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

