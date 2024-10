MotoGP, il siparietto tra Bagnaia e Martin: “Devi farmi arrivare a zero”. La risposta dello spagnolo..

Il rispetto tra due rivali. Il rapporto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin è questo e lo si è confermato quest’oggi al termine del GP del Giappone, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Motegi la vittoria di Pecco si è concretizzata, a precedere un Martin straordinario nella sua rimonta.

L’iberico, in sella alla sua Ducati Pramac, partiva dall’undicesima piazzola per una caduta nelle qualifiche. Un GP, quindi, in salita, ma molto abile il leader del campionato a trovare un grande spunto al via e soprattutto ad approfittare delle lotte altrui per mettersi rapidamente all’inseguimento di Pecco.

Una gara su un ritmo estremante veloce in cui la gestione delle gomme da parte del piemontese ha fatto la differenza, rispetto all’iberico che a due giri dalla fine ha rischiato di finire per terra e pensato bene di non correre ulteriori rischi. Di questo e di altro i due, insieme a Marc Marquez (terzo con la Ducati Gresini), hanno parlato nel retropodio.

A questo proposito, c’è stato un siparietto piuttosto divertente tra i duellanti del campionato. Marquez ha chiesto ai due quale fosse ora la situazione di classifica in campionato: “Sono a 10 punti”, ha risposto Bagnaia. Che poi, alla considerazione di Marc su come ora la situazione si faccia “interessante“, ha aggiunto: “Sì ma tanto è sempre così“, nel senso che quest’altalena di emozioni non sia una novità.

E poi c’è stata la battuta rivolta a Martin dal pilota nostrano: “Adesso Jorge mi devi far arrivare a zero e arriviamo a Valencia a zero“. Lo spagnolo, divertito, ha subito replicato: “Io firmo eh, firmo!“, a dimostrazione del rapporto di complicità tra i due, che si conoscono da una vita.