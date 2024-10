MotoGP, il confronto tra Bagnaia e Martin negli ultimi anni a Sepang. Occhio a Bastianini

-17. No, non stiamo parlando della temperatura minima di una località siberiana o nordamericana. Stiamo parlando della differenza di punti in classifica che separa Jorge Martin e Francesco Bagnaia. Erano 20 prima del fine settimana di Buriram, sono diventati 17 dopo la vittoria del due-volte campione del mondo nella gara domenicale in Thailandia. Un duello serrato ed emozionante che vivrà un nuovo capitolo nel weekend in arrivo con il Gran Premio della Malesia sul tracciato di Sepang.

Siamo giunti a due soli appuntamenti dal termine del campionato (rimarrà poi il gran finale del Gran Premio della Comunitat Valenciana a metà novembre) ed i due rivali sono pronti per la battaglia conclusiva. Chi vincerà il titolo? Arriverà il primo per il nativo di Madrid, oppure il terzo consecutivo per “Pecco”? Ci attende una tappa rovente in terra malese, con Enea Bastianini che potrebbe risultare l’ago della bilancia tra i due. Sia perchè compagno di team di Bagnaia, sia perchè si trova spesso bene sulla pista di Sepang. Andiamo, quindi, a ripassare con la memoria i precedenti in Malesia dei grandi protagonisti di questo rush finale della classe regina.

FRANCESCO BAGNAIA

L’esordio di Francesco Bagnaia a Sepang avviene nel 2019 ma non va oltre un 12° posto a mezzo minuto da Maverick Vinales che vince la gara davanti a Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Poi, dopo le due edizioni saltate per la pandemia nel 2020 e 2021, torna a Sepang nel 2022 e centra una vittoria pesantissima nel duello per il titolo con Fabio Quartararo che chiude in terza posizione alle spalle di Enea Bastianini. Un anno fa, invece, il portacolori del team Ducati Factory non è andato oltre la terza posizione alle spalle di Alex Marquez e Jorge Martin nella Sprint Race, ripetendo la medesima posizione nella gara domenicale vinta da Enea Bastianini davanti a Alex Marquez.

JORGE MARTIN

Jorge Martin, invece, deve aspettare il 2022 per muovere i primi passi nella classe regina sulla pista di Sepang. Nel primo caso il Gran Premio per lo spagnolo si è concluso dopo soli 6 giri per colpa di una caduta dopo aver piazzato la pole position. Un anno fa, invece, per il nativo di Madrid è arrivato il secondo posto a 1.5 da Alex Marquez nella Sprint Race, mentre nella gara domenicale il portacolori del team Ducati Pramac ha mancato il podio chiudendo al quarto posto.

ENEA BASTIANINI

Enea Bastianini, a sua volta, ha solamente due precedenti nel Gran Premio di Malesia con la MotoGP. I risultati sono davvero notevoli. Il pilota romagnolo, infatti, ha centrato il secondo posto nella gara del 2022 scortando il compagno di team Francesco Bagnaia, quindi un anno fa, dopo il quarto posto della Sprint Race, il portacolori del team Ducati Factory ha piazzato la vittoria nella gara domenicale con 1.5 su Alex Marquez e 3.5 su Pecco Bagnaia.